İkinci elde dizel hâlâ favori

Sıfır araçlarda benzinli modeller tercih edilmek zorunda kalırken ikinci el araç tercihinde en fazla dizel hala önemli bir rol oynuyor. Otomobil tercihleri teknolojiyle birlikte değişime uğrarken, dizel araçların özellikle sıfır modellerde sonu oldukça yakın. Bir dönemin favori motor seçenekleri arasında olan dizel modelleri artık üretemeyen markalar yönünü daha çevreci modellere çevirmeye mecbur kalınca tüketici de buna uyum sağlamak zorunda kaldı. Fakat ikinci elde tablo farklı. Ağustos ayında sıfır araçta dizelin payı yüzde 15 seviyelerine gerilerken, ikinci elde yüzde 65 ile hâlâ favori.

ALİ YILDIRIM

Sıfır araçlarda benzinli modeller tercih edilmek zorunda kalırken ikinci el araç tercihinde en fazla dizel hala önemli bir rol oynuyor. Tüm dünyada otomobil tercihleri her geçen gün değişiyor. Araç tipleri, versiyonları ve özellikle gelişen teknolojiye uyumlu modellerle birlikte yakıt tiplerinde bile değişim çoktan başladı. Bir dönemin en meşhur olan aynı zamanda herkes tarafından da tercih edilen dizel motorlar yavaş yavaş çağ dışı kalmaya başlıyor. Yaşanan skandallarla birlikte üreticiler bu dönüşümü de beklenmeyen bir şekilde hızlandırmaya başladı.

BİRÇOK ÜLKE FİŞİ ÇEKİYOR

Artık birçok ülkenin dizel motorlu araçlar için uyguladığı yaptırımlar ve üreticilere verilen yüksek cezalar markaları daha çevreci motor tiplerine mecbur bıraktı. Bu yönelişle birlikte dizel artık daha sınırlı modellerde üretilirken, tüketiciler de benzinli, hibrit ve elektrikli modellere mecbur kaldı. Türkiye’de de tablo aslında çok farklı değil.

SIFIRDA EN BÜYÜK PASTA BENZİNLİDE

2021 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine bakıldığında benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle yüzde 65,7 pay, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6; hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4; otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde toplamda bin 196 adet de elektrikli otomobil satıldı. Görüldüğü üzere benzinli araç satışları dizeli çoktan geçmiş durumda. Tüketicinin dizel araca talebi oldukça yüksek fakat üretim artık minimum düzeyde. Sıfırda istediğini motor tipini bulamayan tüketici ikinci el araçlara yöneliyor. Her ne kadar sıfır araçta dizel artık mecburen tercih edilmese de ikinci el araçta dizel talebi oldukça canlı.

İKİNCİ ELDE DE TALEP DİZELDEN YANA

Sadece Ağustos 2021’de pazardan yüzde 71 pay alan benzinli araçlar karşısında dizel talebi sıfır modellerde yüzde 15 seviyesinde. Bir önceki yıla göre ise dizelde kayıp yüzde 52’nin üstünde. İkinci el modeller de yine ODD verilerine göre, pazarın hakimi hala dizel modeller. Sadece Temmuz 2021’de pazarın yüzde 65,2’sine sahip olan dizel araçları, yüzde 32’lik payla benzinli modeller takip ediyor. Hibrit talebi daha yüzde 1 seviyesine ulaşamamışken, elektrikli araçta da yüzde 0,19 seviyeleri görülüyor.

‘EGZOZ USTALARI İŞSİZ KALABİLİR’

RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, elektrikli araçların gerçek anlamda hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde, dönüşüme ayak uydurmayan servislerin ve sektör çalışanlarının büyük kayıplarla karşılaşacağına dikkat çekti. Ünaldı “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde oto servislerinin elektrikli araçlar konusunda uzmanlaşması, gerekli eğitim ve ekipmanları edinmesi gerekiyor. Örneğin egzoz sistemleri elektrikli araçlarla birlikte yok olduğu zaman, egzoz ustalarının işsiz kalması kaçınılmaz olacak. Bakım aralıklarının fosil yakıtlı araçlara göre daha uzun olması da üstünde durulması gereken bir diğer nokta. Yüksek voltaj, şu anda servislerin elektriklilere çekinceyle yaklaşmasındaki en büyük sebep” dedi.