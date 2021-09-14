Autoshow 2021 fuarına nasıl girilir? Bu yıl ilk kez dijital olarak yapılan Autoshow 2021 fuarı kapılarını açtı. 35 markanın 250’yi aşkın modeli fuarda sergileniyor.

Autoshow 2021 fuarına nasıl girilir? Bu yıl ilk kez dijital olarak yapılan Autoshow 2021 fuarı kapılarını açtı. 35 markanın 250’yi aşkın modeli fuarda sergileniyor. Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor. 13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül’de ise tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

WEB SİTESİNDEN ÜCRETSİZ ZİYARET

Enerjinin bir an bile düşmeyeceği Autoshow 2021 Mobility etkinliği için www.odd.org.tr/autoshow2021 web adresinden, fuarı ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da destekçileriyle beraber 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. Dijitalde Autoshow 7/24 açık, kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme, sadece laptop veya bilgisayarda değil mobil cihazlardan da erişim imkanı var. Telefon, tablet gibi tüm cihazlarda da uygulama indirmeden dijital fuar gezilebilecek. Ayrıca etkinlikler, paneller hem Bloomberg Ht Tv kanalında hem fuar konferans salonunda eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bloomberg Ht’de fuar süresince ‘Otomotiv Zirvesi’ programı, sektörün önde gelenlerinin katılımları ile gerçekleştirilerek sektörün bugünü ve yarını tüm yönleriyle ele alınacak.

TÜM DÜNYAYA AÇIK

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak “Autoshow’u bu yıl çağımızın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’u olarak “Mobilite” teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Dünya’da sürdürülebilirlik, dijitalleşme, verimlilik, mobilite ön plana çıkıyor, hayatımıza giriyor. Biz de bu kavramları dikkate alarak heyecanı dijitalde başlayan, fizikselde desteklenen bir yaklaşımı benimsedik” dedi.

TEST SÜRÜŞ RANDEVUSU ALINIYOR

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise fuara ilişkin olarak “Bir buçuk yılı aşkın süredir markalarımız, ajanslarımız ve destekçilerimizle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak. Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow. Özel bir teknoloji olan panaromik görüntüleme teknolojisi ile fuar alanında ziyaretçiler dolaşabilecekler. Fuara özel hazırlanan stantlarda tüm ziyaretçiler 3D modeller, teknik ve donanım özelliklere ulaşabilecek, canlı bağlantı yapabilecek, test sürüşü randevusu alabilecekler. Fuar alanı yedi ayrı salondan oluşuyor. Motosiklet, scooter gibi araçların yer aldığı mikro mobilite salonu da mevcut. Fuarımız ücretsiz, uygulama indirmeden odd.org.tr sitesinden girilebilecek” dedi.