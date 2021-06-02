İkinci elde en çok satılan arabalar belli oldu. Mayıs ayında ikinci elde en çok satılan arabalar, Renault Megane ile başladı. Cardata araştırmasında, Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edildi.

İkinci elde en çok satılan arabalar belli oldu. Mayıs ayında ikinci elde en çok satılan arabalar, Renault Megane ile başladı. Türkiye otomotiv pazarında talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor. Otomotiv pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın; “Ocak-Nisan döneminin tamamında aylık ortalama 65 bin adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 260 bin adet binek ve hafif ticari aracın satışı yapıldı. Geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış kaydedildi. Bu aslında beklenen bir şeydi. Ötelenen talebin etkisi, artan mobilite ihtiyacının yansıması ve sürekli artan fiyatlardan etkilenmemek için tüketici yılın ilk yarısında adeta sıfır araca koştu. Ancak, döviz kurlarında süren artış, faiz oranlarının yüksekliği ve çip krizinin de etkisiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını tahmin ediyoruz. Haziran ayından itibaren sıfır araç fiyatlarındaki artışın daha belirgin olacağı bir gerçek. Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama sıfır kilometre araç satış adetlerinin 35 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL ARACA TALEP YÜKSELECEK

Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın; “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artabilir. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araçlarda oldukça hareketli bir döneme giriyoruz. Diğer yandan, artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.

ÇİP KRİZİ YANSIYABİLİR

Küresel çip krizinin sıfır araç tedarikinde yaşattığı sorunlara da değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin uzun süre daha gündemimizde olması bekleniyor. Yurtdışında birçok fabrikanın bu kriz nedeniyle üretime ara verdiği haberlerini alıyoruz. Her gün bu fabrikalara yenileri ekleniyor. Bu krizin devam etmesi, cebinde parası olup bu dönemde sıfır kilometre bir araç satın almak isteyen vatandaşları ikinci el araç satın almaya yönlendirecektir. Talebin artmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında da artış olacaktır. Ancak, çip krizinden hiç etkilenmeyen veya krizin yaratacağı teknik problemleri çözebilen markalar olması nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız tedarik krizine benzer seviyede bir problem yaşamayacağımıza inanıyoruz. Tabi ki, krizden etkilenmeyen markaların sıfır kilometre araç pazarında bu sene oldukça iyi satış rakamlarına ulaşacağı da bir gerçek” değerlendirmesinde bulundu.

İKİN ELDE EN ÇOK SATAN RENAULT MEGANE

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil modellerini de sıraladı. Cardata’nın kapsamlı veri havuzundan elde edilen verilerle hazırlanan listeye göre, Mayıs ayında ikinci elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Cardata araştırmasında, Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edilmesi de dikkatleri çekti.

İşte Mayıs ayında en çok satılan ikinci el otomobiller:

1. Renault Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik



2. Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel



3. VW Passat 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik

4. Renault Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

5. Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel

6. Renault Clio 1.5 DCI Joy Dizel Manuel



7. VW Polo 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik



8. Peugeot 301 1.6 HDI Active Dizel Manuel



9. Renault Fluence 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik



10. Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik