Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İnan Ekici yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Türkiye’deki araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında toplayan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 20. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul kapsamında, iki yıl süresince görev yapacak olan TOKKDER yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri belirlendi. İlk kez 2018 yılında göreve gelen ve iki yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren İnan Ekici, yeniden TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

YENİ YÖNETİM EKİBİ DE BELİRLENDİ

Yeni dönemde görev yapacak olan TOKKDER Yönetim Kurulu; Otokoç Otomotiv CEO’su İnan Ekici, Garanti BBVA Filo CEO’su Ayşegül Gülgör, Enterprise Türkiye CEO’su ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün, TEB Arval Genel Müdür Yardımcısı C. Oğuz Petorak, ALD Automotive CEO’su Timur Kaçar, LeasePlan Türkiye CEO’su F. Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı H. Mürşit Unat ve TRİO Car Rental CEO’su İlhan Yılmaz’dan oluştu.

SEKTÖR VİTES BÜYÜTTÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Operasyonel kiralama sektörü, iki yıllık daralmanın ardından 2020 yılına umutla bakıyor. Faizlerde yaşanan düşüş trendi ve ocak ayına ait pazar verileri, 2018 yılına kadar pazarın yüzde 20’sini temsil eden sektörün yeniden aynı seviyelere yaklaşacağına işaret ediyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici: “2019 yılı sonundan itibaren ülke ekonomimizde yavaş yavaş olumlu gelişmeler görmeye başladık. Bu bağlamda, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 580 – 650 bin adet bandında, otomobil pazarının ise 440 – 490 bin adetler seviyesinde olmasını öngörüyoruz. 2020 yılında sektör olarak, 65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz. Tabii ki, ekonomideki gelişmelere paralel olarak bu senaryo daha da olumlu yöne gidebilir” dedi.