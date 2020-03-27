Hyundai Assan da koronavirüs molası veriyor

Hyundai Assan üretime koronavirüs arası veriyor. Hyundai Assan İzmit Fabrikası, 27 Mart-12 Nisan tarihleri arasında mola verecek. Fabrika 13 Nisan’da üretime devam edecek.

Küresel salgın olarak tanımlanan Coronavirus (COVID-19) hastalığının ülkemizi de etkilemesi sonucu, Hyundai Assan koronavirüs arası veriyor. Çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alan Hyundai Assan üretime ara veriyor. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEDBİR ALMAYA DEVAM EDECEK

Hyundai Assan, Covid-19’un ülkemizde görülmesinden sonra, Sağlık Bakanlığı’nın virüsün salgın haline gelmemesi yönündeki tavsiyelere göre hareket ediyor. Bu doğrultuda çalışanları, aileleri ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek. Hyundai Assan, kurumsal bir değer olarak en üst düzeyde hassasiyet gösteriyor. Çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edecek.

3 BİNE YAKIN ÇALIŞANI VAR

İzmit’te yer alan Hyundai fabrikası i10 ve i20 modellerinin üretimini bu tesiste gerçekleştiriyor. Tesisin yıllık 215,000 araç üretim kapasitesi bulunuyor ayrıca 2800 kişiye yakın çalışanı da var. Corona virüsü salgını sebebiyle Hyundai Assan önceden 1 Nisan olarak tanımladığı üretime ara verme durumunu yaptığı açıklamayla 27 Mart – 13 Nisan olarak belirtti.

PARÇA TEDARİĞİNDE SORUNLAR BAŞLADI

Türkiye’de de öncelik sağlık ama bu nedenlerden dolayı üretim durdu. Parça sorunları ve lojistik sebeplerden ötürü üretimler ardı ardına dururken, ortalama 2 haftalık aranın etkisi ise dünyada 1.4 milyon adet oldu. Türkiye’de de Toyota, Honda, Mercedes-Benz Türk, Ford Otosan üretimine ara verdi. Öncelik virüs etkisinden kurtulmak fakat üretime devam edecek olan fabrikaların ne kadar süre daha parça temin edebileceği merak konusu. Koronavirüs Türk otomotiv sanayi etkilendi.