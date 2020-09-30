İstanbul’da 5 bin aracı dolu vurdu

RS Servis, dolu afetine yakalanan sürücülerin yine yanında oldu. RS Servis, 29 Eylül 2020’de yine İstanbul’da yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk yarım saatte 100 araç için başvuru aldı ve araçların onarımı için gerekli hazırlıkları tamamladı.

RS Servis, 29 Eylül 2020’de İstanbul’da yaşanan dolu yağışının hemen ardından harekete geçti. asarlı araçların onarımı için gerekli hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayarak araç kabulüne başladı. Hasar gören araçların yardımına koşan RS Servis’in CEO’su Ünal Ünaldı, dolu yağışı sonrasında ilk yarım saatte 100’e yakın başvuru aldıklarını ve araçları onarım için kabul etmeye başladıklarını belirtti. Ünaldı “2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun” dedi.

BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME TEKNİĞİ NEDİR?

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur. Bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir. Boyasız ve çekiçsiz olarak özel yöntemlerle gerçekleştirilir. Onarım için sürücüler 0850 777 40 77 numaralı Dolu Hasarı Randevu Hattı’ndan veya www.rsservis.com.tr adresinden kolaylıkla randevu alabiliyor. Servis gören her araç Sağlık Bakanlığı ve FDA onaylı ozonla dezenfekte ediliyor.