Otopratik noktalarında araç sahiplerine indirim

Otopratik, hizmetlerinde indirim ve ödeme kolaylığı sunduğu yeni bir kampanya başlattı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan kampanya ile her 500 TL değerinde servis işlemi için 50 TL indirim avantajı sağlanıyor. Aynı zamanda 9 taksite varan ödeme kolaylığıyla sürücüler araçları için en iyi hizmete en uygun koşullarla sahip oluyor.

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzmanlaşan, hızlı bakım servis zinciri Otopratik, yeni bir kampanya imza attı. Sürücüleri desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye’de 60’tan fazla mağaza ile hizmet veren Otopratik, araç sahiplerine her 500 TL’lik servis işleminde 50 TL indirim sunuyor. Aynı zamanda 9 taksite varan ödeme kolaylıkları da araç sahipleri ile buluşturuluyor. Kampanya 25 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

52 NOKTA KONTROLÜ

Tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka yedek parça ve akülerini de müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor.