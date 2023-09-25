Kia Türkiye’de pazarlama Baran’a emanet

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia Türkiye’nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu. 2012 yılından bu yana Kia Türkiye’de çeşitli kademelerde görev yapan Koldaş, Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye’de yeni görevine başladı.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia Türkiye’nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu. 2012 yılından bu yana Kia Türkiye’de çeşitli kademelerde görev yapan Koldaş, Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye’de yeni görevine başladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Baran Koldaş, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama yüksek lisansını tamamladı.

2012 YILINDA GÖREVE KİA’DA BAŞLADI

2012 yılında çalışmaya başladığı Kia Türkiye’de, Pazarlama Ürün Temsilcisi, Pazarlama Ürün ve İletişim Uzmanı, Pazarlama Ürün ve Satış Planlama Uzmanı, Ürün ve Stratejik Planlama Birim Yöneticisi, Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü görevlerinde bulunan Baran Koldaş Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye Pazarlama Müdürü pozisyonunda görevine başladı.