Sıfır araçta indirim gibi kampanya dönemi

Sıfır araçta al-sat dönemi bitti. Artık sadece ihtiyaç sahiplerine sıfır otomobil satılmaya başlandı. Fakat fiyatlar uçtu gitti. Artık fiyatlarda çok oynama olmayacağını söyleyen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer “Evet fiyatlar çok arttı indirim yapmıyoruz ama ulaşılabilirlik için kampanyalara başladık” dedi.

Otomobil satışlarında yeni bir döneme geçildi. Yaşanan süreçte markaların artık yok satış dönemi sona ererken, eski sisteme geri dönüldü. Honda ZR-V e:EH lansmanında pazardaki son durumu açıklayan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, sıfır aracın artık bir yatırım aracı olmaktan çıktığını ve kampanyaların başladığını belirtti. Otomotiv pazarının bu yıl 1 milyon seviyelerini zorlayacağını belirten Kılıçer, yatırım amaçlı otomotiv alımlarının bittiğine dikkat çekti. Kılıçer “Otomotiv kesinlikle ve kesinlikle son iki üç aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Tamamen ihtiyaca binaen satılıyor. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Önceki dönemde otomotiv değiştirme sıklığı ki bu Türkiye’de markadan markaya göre değişebilir, ortalama olarak üç buçuk, dört yıl arasındadır. Bu noktada artık yavaş yavaş süre uzamaya başladı. Yani beş yıla, beş buçuk yıla çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

HONDA CIVIC MODELİNDE 100 BİN LİRA İNDİRİM

Kampanyaların başladığını ve hatta kapsamının genişlediği bir döneme girildiğini ifade eden Honda Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı Kılıçer “Döviz fiyatlarındaki geri gelme değil ama stabil kalması bizim önümüzü görmemize sebep oluyor. Hatta bizde şu anda Civic modelimizde bir takas kampanyası başlattık. 100 bin lira civarında bir nakit indirimi sağlıyoruz. Döviz fiyatlarındaki geri gelme değil ama stabil kalması bizim önümüzü görmemize sebep oluyor. Ama bu kampanyayı başlatmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi otomobili artık ulaşılabilir kılmak ve sürekliliği sağlamak aslında. Pazar tıkanmıştı. İşimizi devam ettirmek ve insanlara bu otomobili ulaşılabilir kılmak açısından böyle bir kampanya başlattık. Bundan sonraki dönem içerisinde de bu kampanyaların en azından yıl sonuna kadar hatta 2024 ve 2025’te de devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 12 SEVİYESİNDE

Kredili satışların dibe vurduğunu ifade eden Bülent Kılıçer, “Kredili satışlar bizi doğrudan etkileyen bir konu. Markamızda yüzde 60’lar seviyesinde olan kredili satışlar, yüzde 12’lere kadar düştü. Bu önümüzdeki en büyük problemlerden biri olarak duruyor. Mevcut kredi şartları otomobil alıcısı için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hem yüksek hem de baremden kaynaklı ihtiyacı karşılamıyor” açıklamasını yaptı. Bulunurluğun arttığını da belirten Kılıçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an bayiye giden bir müşteri yalnızca City modelimiz hariç hepsini anında teslim alabiliyor. Anında olmasa bile maksimum 3-4 gün sürer. Ulaşılabilirlik arttı.”

İKİNCİ EL FİYATLARI CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Bülent Kılıçer, sıfır araçlardaki indirim ve kampanya döneminin ikinci el piyasasını da etkileyeceğine ve fiyatların düşmesine neden olacağına işaret etti. İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satılma döneminin de artık bittiğini kaydeden Kılıçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anki kampanyalarla ve talebin biraz gerilemesiyle beraber ikinci el fiyatlarının da ciddi şekilde aşağı düştüğünü gördük. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu anlamda ben bu durumun biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yıl sonuna doğru ve 2024’ün başı da dahil olmak üzere bu kampanyaların devam edeceğini, hatta derinleşeceğini bekliyorsak eğer buradaki gerilemenin de bundan sonraki süreçte olabileceğini düşünüyorum.”