Kış lastiklerimizi değiştirme zamanı

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? Petlas uygulamanın 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini paylaştı. 7 derecenin altında kullanıma uygun kış lastiklerinin, ısınan havalarda kullanılmaması gerektiğini hatırlatan PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Mevsimine uygun lastik kullanımı, öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da önem taşıyor” dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? Petlas uygulamanın 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini paylaştı. 1 Aralık 2020’de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan’da sona erecek. Öte yandan meteoroloji tahminleri, Nisan ayı ortasından itibaren yurt genelinde ısınmaya işaret ediyor.

SICAK HAVADA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMAMALI

7 derecenin altında kalan soğuk havalarda kullanıma uygun kış lastiklerinin, ısınan havalarda kullanılmaması gerekiyor. PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Mevsimine uygun giyinmek gibi, her gün kullandığımız araçlarımızda mevsimine uygun hazırlıkları yapmak da büyük önem taşıyor. Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı önemli. Öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da önem taşıyor” dedi.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığının altını çizen Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini kaydetti.

EN ÇOK KULLANILAN EBAT FİYATI 450 LİRA

Otomobillerde lastik değiştirme fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğini vurgulayan Erkal Özürün, şunları söyledi: “Türkiye’de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri, 450 ila 650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 60-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 75-125 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 150-250 lira olarak uygulanıyor.”