Klima bakımı nasıl yapılmalı? Uzmanlar, en yaygın problemlerinden birisinin klima gazı kaçağı olduğuna dikkat çekiyor. Ortalama 3 yılda bir genel kontrol ve bakımlarının yapılması gerekiyor. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, 8 yılda 4 bin 500 klima kompresörü onarımı gerçekleştirdiklerini ifade ederken; “Klima kompresörleri, eğer bakımsızsa yüksek yakıt tüketimine ve düşük performansa sebep olur. Rulman ve kasnak arızaları sebebiyle V kayışına zarar verir. Sırasıyla motordaki diğer önemli aksamları etkileyerek yüksek onarım maliyetleri çıkaracaktır. ” dedi.

Klima bakımı nasıl yapılmalı? Yaz aylarının yaklaşmasıyla iç mekanda konfor alanı sağlayan klima donanımı, tekrar sıklıkla kullanılmaya başladı. Uzmanlar, kabindeki havayı soğutma dışında nem alma, hava kalitesini yükseltme gibi yan görevleri de üstlenen klima sistemlerinin, ihmal edildiğinde sistematik sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. En yaygın problem klima gazı kaçağı olurken, başlangıçta kaçağın tespit edilmesi öneriliyor. Ayrıca kış aylarında hiç çalıştırılmayan klima sistemlerinde, buharlaşma sebebiyle gaz seviyesi düşüyor. Bu yüzden kış aylarında da sistemin belirli aralıklarla çalıştırılması öneriliyor. Mevsim geçişlerinde klima sisteminin detaylı temizliğinin yapılması gerekiyor. Ve polen filtresinin değişimi de olası birçok solunum yolu hastalığını önlüyor.

BAKIMSIZ KLİMA YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Ortalama 3 yılda bir klima sistemlerinin detaylı şekilde kontrol ve bakımını tavsiye ediliyor. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı; “Yeni nesil otomobillerde klima gazı, fabrikadan yola çıktıktan sonra 5 yıl süreyle performansını koruyor. Fakat eski otomobillerde 2 yılda bir, üreticinin önerdiği şekilde klima gazı dolumu şart. Çok karmaşık bir yapıya sahip klima kompresörleri, özel uzmanlık gerektiriyor. Sıklıkla piston ve rulman arızalarıyla karşılaşıyoruz. 8 yıl önce AR-GE süreçlerinin ardından ortaya çıkardığımız modelle, yılda ortalama 550 adet klima kompresörü onarımı gerçekleştiriyoruz. Bu onarım sayesinde 4000 TL olan ortalama bakım tutarını 1200 TL’ye indirdik. Böylece yüzde 70’ten fazla tasarruf sağlıyor, yedek parça ithalatının da önünü almış oluyoruz. Bakımı ihmal edilen sistemler, performans düşüklüğü ve yüksek yakıt tüketimine sebep olurken, rulman ve kasnak arızaları, V kayışına zarar verebiliyor. V kayışına zarar verirse, sırasıyla motordaki diğer aksamları etkileyerek yüksek onarım maliyetleri çıkarıyor.” ifadelerine yer verdi.