Araç fiyatlarındaki sert artış ikinci eli de sarınca yüksek kilometreli araç satın alınır mı? Sorusu kafaları karıştırmaya başladı. C segmenti sıfır kilometre araç fiyatına, ortalama 10 yaşına kadar D segmenti premium modeller satın alınabiliyor. Önemli bir kısmı 200 bin kilometre üzerinde yolu geride bırakan bu araçlarla ilgili olarak; Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem; “Ülkemizde boya takıntısı gibi, kilometre konusunda da anlam veremediğimiz bir hassasiyet var. 200 bin kilometre, 2011 model bir otomobil için yılda ortalama 20 bin kilometre anlamına gelir. Bakımları profesyonel ellerde zamanında yapılmış, sürekli otoyolda kullanılmış premium bir araç 400 bin kilometrede dahi olsa yüksek maliyetli sorunlar çıkarmaz” dedi.

Araç fiyatlarındaki sert artış ikinci eli de sarınca yüksek kilometreli araç satın alınır mı? Sorusu kafaları karıştırmaya başladı. İkinci el otomobil satın almayı düşünen için Aşin Otomobil, yorumladı. Sıfır kilometre premium araç fiyatlarının döviz kuru ve ÖTV oranları sebebiyle önemli şekilde arttı. Ancak günümüzde, 5 yaş ve üzeri premium otomobiller çok daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Örneğin kompakt sınıf sıfır kilometre araç fiyatına, D ve E segmenti premium araç seçenekleri bulunurken; araç satın almayı düşünenlerin kararsızlık yaşadığı en önemli nokta, yüksek kilometre ve yürütme maliyetleri oluyor.

PAHALI ARABA PAHALI BAKIM ALGISI YANLIŞ

Ülkemizde boya takıntısına benzer şekilde kilometre takıntısının da tüketiciler arasında yoğun. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem; doksanlı yıllardan kalma alışkanlıkların devam ettiğine dikkat çekti. “Fakat Ülkemizde kilometre konusunda anlam veremediğimiz bir hassasiyet var. 2011 model bir araç için 200 bin kilometre, yılda ortalama 20 bin kilometre anlamına gelir. Premium araç üreticileri, kaliteli işçilikleri ve yüksek dayanıklılığa sahip mekanik aksamlarıyla öne çıkarlar. Böylece bakımları profesyonel ellerde zamanında yapılmış; sürekli otoyolda kullanılmış premium bir araç 400 bin kilometre dahi olsa yüksek maliyetli sorunlar çıkarmaz. Özellikle D-E-F segmenti araçlar, havayolu alternatifi olarak uzun yolculuklar için tercih ediliyor. Ama Avrupa’da milyonlarca kilometreyi devirmiş birçok otomobil halen aktif olarak kullanılıyor. Bu takıntı bize has bir sorun.” dedi.

2014 MODEL BMW 320 BAKIMI 1.500 LİRA

Bakım maliyetlerinin yüksek olduğu algısının da gerçekliği yansıtmadığına dikkat çeken Erdem “Böylece düzenli olarak yaptırılması gereken rutin yıllık bakımlar güncel döviz kurları ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi-Muadil) parça ile kdv dahil, 2014 model bir BMW 320i ED için ortalama 1300-1600 TL, 2009 BMW 116i için 1250-1500 TL arasında, 2010 model bir Mercedes-Benz E250 CDI için 1500-1900 TL’dir. Bu rakamlar marka-modele bağlı olarak sıfır kilometre bir otomobilin ilk bakımına ödeyeceğiniz ücretlere yakın rakamlardır.” şeklinde konuştu.