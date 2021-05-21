Uzun bir süredir merakla beklenen yeni Hyundai Tucson Türkiye’de yola çıktı. Dizel ve benzinli motor seçenekleriyle pazara adım atan modelin başlangıç fiyatı da 377 bin lira olarak belirlendi.

Hyundai markasını yerden yükselten Tucson yeni yüzüne kavuştu. Daha teknolojik bir görünüme kavuşan Yeni Hyundai Tucson, Türkiye’de yola çıktı. Araç, ilk kez 2004 yılında tanıtıldı ve dünya çapında 7 milyondan fazla satıldı. Yeni Tucson, kompakt SUV segmentine sıra dışı tasarım özellikleriyle farklı bir bakış açısı getiriyor. Türkiye’de ilk etapta benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulacak. Araç, 4×2 ve 4×4 olarak yola çıkacak. Tüm motor seçeneklerine 7 ileri DCT şanzıman eşlik edecek. Tucson, bu açıdan Hyundai için bir devrimi temsil ediyor. Genel olarak, selefinden daha büyük ve daha geniş bir gövdeye sahip olan Hyundai Tucson; eski nesline göre daha kaslı duruşu, sert ve keskin hatları ve dinamik oranlarıyla oldukça güçlü bir SUV imajı çiziyor. “Sensuous Sportiness” tasarım kimliğine göre geliştirilen popüler model, orantı, mimari, stil ve teknoloji ile karakterize ediliyor.

FARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tasarımının haricinde, yenilikçi teknoloji ve üst düzey mobil çözümlerle de hayata geçirilen Tucson, sahibiyle arasında muhteşem bir bağ kurmayı amaçlıyor. Geleneksel çizim ve eskiz yöntemlerinden kaçınan Hyundai tasarımcıları, en yeni dijital teknoloji ile geometrik algoritmalar üretti. Bu sayede Yeni Tucson’un fütüristik tasarım öğelerini ileri seviyeye doğru geliştirdiler. “Parametrik dinamikler” olarak bilinen bu tasarım süreci, benzersiz bir estetik oluşturmak için dijital verilerle oluşturulan çizgileri, açıları ve paralel hatları kullanıyor. Modelin öne çıkan en büyük özelliği ise tasarımla bütünleşen yeni parametrik gizli far sistemi. Araç çalıştırıldığı zaman beliren farlar, ön bölümde oldukça güçlü bir ilk izlenim sağlıyor. Işıklar söndüğünde ise aracın ön kısmına hakim olan geometrik desenler ön plana çıkıyor. En son teknolojiye sahip bu aydınlatma teknolojisi sayesinde, gündüz farları açıldığında da ızgaranın koyu krom görünümü, mücevher gibi şekillere dönüşüyor.

19 İNÇ JANTLAR

Parametrik tasarım çizgisi, aracın yan tarafında da önemli bir tasarım öğesi olarak da dikkat çekiyor. Sert geçişli yüzeyler, şık ve oldukça maskülen bir siluet oluşturuyor. Aynı zamanda aracın bütünüyle çarpıcı bir kontrast oluşturarak dururken bile ileriye doğru hareket ediyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Dinamik çizgiler, geniş hava girişli tamponlar, güçlü ve atletik bir duruş sağlıyor. Tucson’un sportif tasarım çizgileri, yan aynalardan başlayıp C sütununa kadar devam eden krom parçalarla da ekstra olarak vurgulanıyor. Hyundai Tucson’da donanıma bağlı olarak 18 ve 19 inç jantlara yer veriliyor. Sürüş dinamikleri kadar görselliği de oldukça pekiştiren bu jantlar, özellikle yan taraftaki cesur hatları destekleyen önemli bir ayrıntı.

GİZLİ STOP LAMBALARI

Yandan bakıldığında etrafı saran kapılar, dinamik ve açılı plastik dodiklerle oldukça sağlam bir uyum oluşturuyor. Arkada da parametrik gizli stop lambalarına sahip olan Tucson, burada ana tasarım temasını sürdürüyor. Tucson’un arka tamponu, parametrik desen ayrıntılarıyla desteklenmiş üç boyutlu bir efektle bütünleşiyor. Spoylerin altına yerleştirilen gizli arka sileceklerin uygulandığı ilk Hyundai modeli olan Tucson, pürüzsüz camdan üretilmiş üç boyutlu bir logoya da sahip. Dokuz farklı yeni renk seçeneğiyle üretilecek olan Tucson’un çift tavan renk opsiyonu da var.

İÇ MEKAN KOMPLE YENİLENDİ

Hyundai Tucson’un sofistike ve ferah iç mekanında da üç farklı renk kombinasyonu bulunuyor. Teknoloji üssünü andıran yeni nesil iç mekanda daha önceki Hyundai modellerinden farklı olarak alışılmışın dışında çizgiler var. Teknoloji ve bilgi uyumlu kokpit, şelalelerden ilham alınarak tasarlanmış. Orta konsoldan başlayarak arka kapılara kadar akan gümüş renkli çizgiler, birinci sınıf malzemelerle bütünleştirilmiş.

620 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Segment lideri olma hedefiyle yola çıkacak olan Tucson’da teknolojinin kusursuz entegrasyonu, dijital deneyim ile devam ediyor. Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen dolduruyor. Hyundai tasarımcıları, fiziksel düğmeler ve klasik butonlardan vazgeçerek tüm işletim ve kontrol mekanizmasını AVN üzerinden gerçekleştiriyor. Klima, havalandırma ve multimedya işlevleri dokunarak kontrol edilebiliyor. Tam dokunmatik ekran konsolu içeren ilk Hyundai modeli. Böylece Tucson, alçak bir gösterge paneli de sahip.Araç analog yerine dijital ekrana sahip bir gösterge ile geldi. Sürüşle ilgili tüm bilgileri de anlık olarak sürücüsüne iletiyor. Orta konsolun iki yan cebinde kablosuz şarj pedi var. Saklama bölmeleri bulunurken aynı zamanda 10 farklı parlaklık seviyesi olan ortam aydınlatmasına da yer verilmiş. Aracın bagaj kapasitesi de seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasından artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1.799 litreye kadar çıkabiliyor.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR

Hyundai Tucson, Türkiye’de ilk etapta benzinli ve dizel Hyundai SmartStream motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motorlar, donanım seviyesine bağlı olarak 4×2 ve 4×4 HTRAC çekiş sistemiyle optimize ediliyor. Tüm motor tipleri ve donanım seviyeleri 7 ileri çift kavramalı DCT ile sunulurken kompakt SUV segmentindeki en en ideal ve en verimli güç aktarma organları yelpazesini sunuyor. Güç aktarma organı seçenekleri, sürüşün eğlenceli olmasından ödün vermeden emisyonları da azaltmak için geliştirilmiş. Benzinli 1.6 litre T-GDI motor, dünyanın ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip. CVVD, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize ederken aynı zamanda çevre dostu. Valf kontrol teknolojisi, sürüş koşullarına göre valf açma ve kapama süresini düzenliyor.

1.6 litre turbo motor, Yeni Tucson’da 3 beygir artırılarak 180 beygire ulaşıyor. Diğer bir seçenek olan 1.6 litrelik CRDi Smartstream dizel motor ise 136 beygir güç üretiyor. 7 DCT ve dört veya iki tekerlekten çekişle sunuluyor. Hem performans hem de ekonomi vaat eden bu seçenek, Tucson’un Türkiye pazarındaki en ideal kombinasyonu olarak da öne çıkıyor.

EN DOLUSU 549 BİN LİRA

Hyundai Tucson fiyatı da oldukça merak uyandırdı. Tucson’da 4 farklı donanım seviyesi ve iki tip motor seçeneğine yer verildi. Benzinli motor, Comfort donanım seviyesi ve 4×2 çekiş seçeneği ile satın alınabiliyor. Dizel motor ise Prime donanım seviyesinden itibaren başlıyor. Konforu artıran Elite ve Elite Plus seçenekler zenginleştirilebiliyor. Dizel motor, 4×2 ve 4×4 HTRAC ile satışa. Tüm motor ve donanım seviyelerinde 7 DCT şanzıman var. Hyundai Tucson’un satış fiyatı, lansmana özel olarak 377.000 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan dizel Elite Plus seçeneğinde ise 549.000 TL ödemek gerekiyor.