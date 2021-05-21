Skoda üretimi teknolojiyle birleştiriyor

Skoda, ileri teknolojiyi her alanda kullanarak müşteri deneyimini artırmanın yanı sıra araç üretim aşamasında da kullanarak üretim kalitesini artırmaya devam ediyor.

Skoda, ileri teknolojiyi her alanda kullanarak müşteri deneyimini artırmanın yanı sıra araç üretim aşamasında da kullanarak üretim kalitesini artırmaya devam ediyor. Son olarak Skoda, HoloLens gözlükleri olarak bilinen artırılmış gerçeklik uygulamasını üretim hatlarında denemeye başladı.

Bu sayede üretimde hiçbir aksama yaşanmamasını hedefleyen ŠKODA, aynı zamanda üretim hattının bakımlarını ve onarımlarını da bu yollar gerçekleştirebiliyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, video konferans toplantılarında ve eğitim amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

HoloLens gözlükleri sayesinde teknisyenler gerekli bilgileri bir bakışta görebiliyor ve aynı zamanda işine de odaklanabiliyorlar. İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayan sistem aynı zamanda iş güvenliğini de artırıyor. Video konferanslar sayesinde teknisyenler fabrikada olmasa dahi iş arkadaşlarına üretim hattında gördüklerini kolayca aktarabiliyorlar. Bu gözlüklerle teknik ve diğer dökümanların paylaşılmasına da imkan tanıyor. Sistem teknisyenin adım adım ne yapacağını gösterirken, gerçekleştirilen adımların da bir el hareketiyle işaretlenerek kaydedilmesini sağlıyor.

HoloLens, hologramları görünür kılan gerçek gözlükler ve bir kamera-projektör ünitesinden oluşuyor. Lensler, gerçek ortamı tamamlayan sanal ekranlarla beraber kusursuz bir çevresel görüş sağlıyor. İstendiği zaman ise vizör kaldırılarak da işlemlere devam edilebiliyor.