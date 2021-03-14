Yeni Land Rover Defender kadın sürücülerden de tam not aldı. Defender “Dünyada Kadınların Tercihi – 2021’de Yılın Otomobili” ödülünü kazandı.

Yeni Land Rover Defender kadın sürücülerden de tam not aldı. Defender “Dünyada Kadınların Tercihi – 2021’de Yılın Otomobili” ödülünü kazandı. 50 kişilik jüri “Dünyada Kadınların Tercihi Yılın Otomobili” seçimlerinin sonucunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen açıkladı. Yeni Land Rover Defender kendine özgü tasarımı, tüm yol koşullarıyla başa çıkan arazi kabileyitine sahip. 21. yüzyıla uygun pratik kullanımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle kadınlardan en yüksek puanı aldı. Yeni Land Rover Defender lansmanından bu yana ödülleri süpürdü. Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u ve Autocar’ın En İyi SUV 2020 dahil olmak üzere 50 ayrı değerlendirmede büyük ödülün sahibi oldu.

CLEARSIGHT İÇ DİKİZ AYNASI

Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor. Ve her an kesintisiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunuluyor. ClearSight Ground View özelliği, Yeni Land Rover Defender’ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyormuşçasına kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlıyor.

10 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip Yeni Land Rover Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemlere sahip. Özellikleri ana ekranda tek başına görebilmeye imkan sağlayan bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü Interaktif Sürücü Ekranı’na sahip Yeni Land Rover Defender, sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi bir arada görüntüleyebilmesini sağlarken, tam ekran harita, telefon ve medya işlevlerini de içerecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

SE ve HSE donanım paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile Yeni Land Rover Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.