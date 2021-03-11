Skoda, Mart 2021 kampanyası için kolları sıvadı. Skoda, Ocak ve Şubat aylarında başarılı satış performansları ortaya koydu.

Skoda, Mart 2021 kampanyası için kolları sıvadı. Ocak ve Şubat aylarında başarılı satış performansları ortaya koyan Skoda, 2021’in ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en çok büyüyen ilk 3 markadan biri oldu. Dikkat çeken indirimler ve satış kampanyalarıyla beraber satışlarını yüzde 89 oranında arttırdı.

200 BİN TL’YE %0 FAİZ ORANI FIRSATI

Bu fırsatlar kapsamında Mart ayı boyunca Skoda’nın tüm modellerine uygun fiyatlarla erişmek mümkün olacak. 2020 ve 2021 model yılına ait tüm araçlarda özel fiyatlar sunan Skoda, 2020 model yılına ait araçlarda modele göre 200 bin TL’ye varan kredi tutarı/18 ay vade için %0 faiz oranı teklif ediyor.

SUV MODELLERİNDE CAZİP KAMPANYA

2021 model yılına ait ŠKODA’lar için de 200 bin TL’ye varan kredi tutarı, 24 ay vade için %0,99 faiz oranı teklifi yer alıyor. Bu kampanyadan, ŠKODA’nın OCTAVIA ve SUPERB sedan modelleri; SCALA hatchback modeli, KAMIQ, KAROQ ve KODIAQ SUV modelleriyle yararlanmak mümkün olacak.

3.599 TL TAKSİTLE KODIAQ

ŠKODA, SUV tercih edenler için de eşsiz bir fırsat daha sunuyor. Sadece Mart ayında geçerli olmak üzere büyük SUV modeli KODIAQ 3.599 TL’den başlayan taksitlerle tercih edilebiliyor. KODIAQ’ın 1.5 TSI 150 PS DSG Elite versiyonu için geçerli olan taksit imkanında, 195 bin 100 TL peşin ve kalan ödeme ise 36 ay vadeli taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. 36 ay vadenin sonunda ise bir toplu ödeme yapılıyor.