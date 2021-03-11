Mercedes-Benz Yeni V-Serisi modelini satışa sundu. 1.7 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, patronları ve VIP müşterileri hedefleyecek. 2 litrelik dizel motorla gelen yeni V300 d 237 beygir gücünde ve 4 çeker.

Yıldızlı marka Mercedes-Benz V-Serisi için kolları sıvadı. Vito modelinden özellikleriyle ayrılan model, Premium segmentin zirvesi olmaya hazırlanıyor. Zengin donanım ve bir dizi özellikle gelen V300 d, otomobil ruhsatıyla yola devam ediyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

SEGMENTİNİN SİMGESİ OLACAK

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5.175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla bir kez daha minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni V-Serisi, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. Tüm bu özellikler ile müşterilerimiz günün yorgunluğunu V-Serisi ile atabilecekler. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatacak.” dedi.

AÇILABİLİR PANAROMİK CAM TAVAN

Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz binek otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç mekânı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar ile konfor ve ergonomi seviyesi bir üst noktaya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki modern ve zarif görünümü destekliyor. Yeni V-Serisi’nde sunulan ambiyans aydınlatma, polar, solar ve beyaz olarak 3 farklı renk seçeneği ile her durumda kendinizi iyi hissettiren bir ortam yaratabiliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabiliyor.

3 AYRI KLİMA SEVİYESİ

Yeni V-Serisi, ergonomik özelliklerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleriyle de kullanıcılar için fark yaratıyor. Sahip olduğu THERMOTRONIC kliması sayesinde araç içi sıcaklığı, sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Buna ilave olarak; orta konsolda sunulan buzdolabı sayesinde içecekler soğutulabiliyor. Aynı zamanda orta konsolun arkasında yer alan ısıtma ve soğutma özellikli bardaklıklar sayesinde içecekler istenilen sıcaklıkta korunabiliyor.

HEM 4 ÇEKER HEM OTOMATİK

9G-TRONIC otomatik şanzıman da Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport” sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” sürüş modunda, DIRECT SELECT direksiyon kulakçıkları kullanılarak vitesler manuel olarak da değiştirilebiliyor. Yeni V-Serisi’nde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC standart olarak sunuluyor. Böylece araç farklı yol şartlarında da güvenle ilerleyebiliyor. Araç yüksekliği, dört tekerlekten çekiş ile donatıldığında bile iki metre sınırının altında kalıyor. Böylece Yeni V-Serisi üstün günlük kullanım kolaylığı ve pratiklik sunarken, standart garajlar dışında çok katlı veya yer altı otoparklarına da rahat bir giriş imkanı sunuyor.

237 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nde yer alan sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237 BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork (karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 171-224 gr/km) üretiyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9,4 saniyede tamamlayabiliyor ve 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

MERCEDES-BENZ V-SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asistanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde sürmeye devam edebiliyor. Bunun dışında sahip olduğu ATTENTION ASSIST, V-Serisi’nin güvenlik standartlarıyla kendi segmentinde en üst noktaya çıkmasını sağlıyor. Yeni V-Serisi, güvenlik özellikleriyle standartları belirlemeye devam ediyor.

Aktif Fren Asistanı önde giden bir araçla olası çarpışma riskini algılayabiliyor ve ilk etapta görsel ve işitsel olarak sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesiyle Aktif Fren Asistanı, sürüş koşullarına uygun olarak fren basıncını artırıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde ise otonom olarak fren yapılıyor. Aktif Fren Asistanı, aynı zamanda şehir içi trafiğinde sabit nesnelere veya yoldan karşıya geçen yayalara da tepki veriyor. Böylece kazalar önlenebiliyor veya olası kazaların etkileri önemli oranda hafifletilebiliyor.

Aktif Mesafe Asistanı DISTRONIC sürüş yardımcı sistemi öndeki araçla güvenli takip mesafesinin korunmasına yardımcı oluyor. Radar destekli sistem gerektiğinde aracı frenliyor ve mümkünse ayarlı olan istenen hıza tekrar hızlandırıyor. Bu sayede arkadan çarpma riski azaltılmış oluyor ve sürüş konforu artırılıyor. DISTRONIC, aktif takip yardımcısı önde bir araç yokken de çalışmaya devam ediyor. Radar sensör sisteminden gelen bilgiler, sollama yapan ve önden giden araçları algılayarak erken tepki verme olanağı sağlıyor.

V-Serisi’nde sunulan Uzun Far Asistanı Plus, bir diğer güvenlik özelliği olarak dikkat çekiyor. Uzun Far Asistanı Plus, trafikteki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan, mümkün olan en etkin ve geniş yol aydınlatmasını sağlayarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Önde giden veya karşıdan gelen bir araç olması halinde uzun far modülünün LED’leri kısmen devre dışı bırakılıyor ve böylece ışık konisinde U şeklinde bir kesik oluşturuluyor. Yolun kalan alanları uzun huzmeli farlarla (kısmi uzun far) aydınlatılmaya devam ediyor.