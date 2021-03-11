Renault Symbol bitti yeni Taliant geldi

Renault Taliant ne zaman gelecek? Renault logoyu yeniledikten sonra yepyeni modelleri de sıralamaya başladı. Renault Taliant ile dikkat çeken marka, markanın son temsilcisini oyuna sürüyor. Renault Taliant fiyatı ise şimdilik belli değil.

Renault Taliant ne zaman gelecek? Renault Taliant ile B sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor. Daha önce bu sınıfta Symbol ile boy gösteren üretici artık Taliant ile dikkat çekecek. Yeni nesil bir gövde ve teknolojik tasarıma sahip olan model, aynı zamanda daha modern. Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor.

LED İMZASINI B SEDANA DA TAŞIDI

“Taliant” ismi Renault’nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor. İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA TÜRKİYE’DE

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vadediyor. Verimli motor ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Renault Taliant, bu sayede dikkat çeken bir fiyat-performans oranı sunuyor. Renault Taliant’ın 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.