Elektrikli Dacia Spring Türkiye’de kaç para olacak? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fransa’da yollara çıkmaya başlayacak olan aracın fiyatı devlet teşviki ile 12 bin 403 eurodan başlayacak. Dacia Spring’in Türkiye fiyatının da yaklaşık 200 bin lira olması bekleniyor.

Elektrikli Dacia Spring Türkiye’de kaç para olacak ? Fransa’da yollara çıkmaya başlayacak olan aracın fiyatı devlet teşviki ile 12 bin 403 eurodan başlayacak. Dacia Spring’in Türkiye fiyatının da yaklaşık 200 bin lira olması bekleniyor.

3 VERSİYONU VAR

Merakla beklenen model, pazarın en ekonomik elektrikli otomobili olmaya geliyor. Yeni Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Yeni Dacia Spring’in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek. Rakipsiz fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım çözümlerine yönelik geliştirilen Business versiyonu ise Mart 2021’den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1.100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022 yılından itibaren yollarda olacak.

MENZİLİ 305 KİLOMETRE

SUV görünümüne sahip %100 elektrikli bir otomobil olan Yeni Dacia Spring, WLPT verileriyle 230 km’lik (şehir içi 305 km) menziliyle çoğu şehir içi ve şehirler arası sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.

DACIA’NIN İLKBAHARI ‘SPRING’ İLE ESKİYE GÖNDERME

Dacia 2021’de modaya uygun küçük şehir otomobili elektrikli Dacia Spring’i pazara sunacak. Logan ve Duster modellerin ardından Dacia Spring, elektrikli mobiliteyi herkes tarafından erişilebilir hale getirerek pazarda devrim yapmaya hazırlanıyor. Bireysel, paylaşımlı ya da profesyonel mobilite için Spring sade, güvenilir ve erişilebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Yenilikçi SUV görünümü ile model, 4 koltuğa, rekor bir iç hacme, sade ve güvenilir bir elektrikli aktarma organına ve güven verici bir ürün gamına sahip. Hafif ve kompakt elektrikli Spring, karma WLTP döngüsünde 225 km, WLTP şehir içinde ise 295 km sürüş menziliyle hem şehir içinde hem de şehirler arası yollarda çok yönlülük sunuyor.