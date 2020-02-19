Levent Timur’a en etkin CMO ödülü

Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2020’de Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur “En Etkin 50 CMO” arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2020 gerçekleşti. Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan araştırmada En Etkin 50 CMO belli oldu. Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur ‘En Etkin 50 CMO’ arasında yer alarak ödüle layık görüldü. 2004’ten beri Renault MAİS’te çeşitli kademelerde görev Timur, 2017 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor.

20 KERE LİDER OLDU

Levent Timur, 20’nci kez binek liderliğini göğüsleyen markanın başarısının en önemli mimarları arasında yer alıyor. 2019 yılında kurguladığı dinamik satış kampanyaları ile markanın ticari başarısını kanıtlayarak, sektörün ezberlerini bozdu. Timur, birbirinden yenilikçi uygulamaları devreye aldığı şirketin dijital transformasyonu kapsamında 27 farklı ödül aldı.

5’İNCİ NESİL CLİO

Megane Sedan ile iddiasını en üst seviyeye çıkaran Renault MAİS, başarısını 5’inci nesil Yeni Clio ile taçlandırmaya hazırlanıyor.