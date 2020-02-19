Hyundai i20 modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Türkiye’nin ikinci hibrit B-HB unvanını alacak olan Hyundai yeni i20, manuel ve otomatik seçeneğine de sahip.

Türkiye’nin yerli üretim modellerinden biri olan Hyundai i20 yeni yüzüne kavuştu. Hyundai markasını B HB segmentinde temsil eden yeni i20, Renault Clio’da olduğu gibi hibrit ile yola çıkacak. Hyundai’nin Yeni i20 modeli, markanın yeni “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım dilini takip eden bir devrim niteliği taşıyor. Alışılmışın dışında bir dizayn felsefesi ile gelen Yeni i20, aynı zamanda sınıfının en iyi bağlantı özelliklerini sunuyor. i20, B segmetindeki sunduğu en kapsamlı güvenlik paketiyle de standartları yeniden belirliyor.

2008 YILINDA SATIŞINA BAŞLANDI

Yeni i20, ilk kez 2008 yılında satışa sunulmuş ve Hyundai’nin Avrupa’daki en başarılı modelilerinden birisi olmayı başarmıştı. Baştan sona yenilenen gövdesiyle üçüncü jenerasyonu temsil eden yeni model ise kalite, güvenilirlik ve pratiklik kriterlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Bu temel kriterlere ek olarak, kullanıcılarına dinamik bir stil de sunuyor. Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında üretilecek olan Yeni i20, hem iç hem de ihracat pazarlarında yine sınırları zorlayacak.

DAHA GÜVENLİ GELİYOR

Yeni i20, tasarımının haricinde bir dizi teknolojik gelişmelere de yer veriyor. Gösterge tablosundaki birleşik dijital ekranla kullanıcısını karşılayan otomobil, aynı zamanda dokunmatik ekranında navigasyon sistemi de sunuyor. Kokpitteki bu iki adet 10,25 inç ekran ile dikkat çeken otomobil, segment lideri Hyundai SmartSense güvenlik paketiyle de hem araç içindekileri hem de yayaları korumaya öncelik veriyor. Daha fazla güvenlik için yaya ve bisikletli tespit sistemi ve navigasyon tabanlı “Akıllı Seyir Kontrolü-(NSCC)” sunan yeni nesil i20, ayrıca “İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA)” da içeriyor.

DUYGUSAL SPORTİF

Aracın dingil mesafesi de 10 mm artırılmış. Yeni i20, 24 mm alçaltılmış tavanıyla da son derece sportif bir yapıya kavuşmuş. Yeni i20’nin rakiplerinden daha farklı karakteri, dinamik görünümlü ön ve arka tamponlarından kaynaklanıyor. Bu sportif tamponların yanı sıra yeni radyatör ızgarasıyla tasarım felsefesi vurgulanırken, yan görünüm de daha cesur bir çizgiyle oluşturulmuş. Benzersiz C sütunu tasarımıyla güçlendirilen hatlar, bumerangı andıran bir stil sunuyor. Ayrıca, arkaya doğru uzayan yan çizgi, aracın genişliğini ve duruşunu da vurguluyor. Bu dış özelliklerle birlikte Yeni i20 modernliğini ortaya koyarken aynı zamanda kullanıcıları için birinci sınıf bir his veriyor.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Hyundai i20’de seriye yeni eklenen Mavi, Alev Kırmızı, Turkuaz, Kumsal Gri ve Mika Siyah ile birlikte 10 farklı gövde rengine yer verilecek. Ayrıca, Yeni i20’de daha fazla kişiselleştirme için siyah tavan rengi de opsiyonel olarak sunuluyor.

DAHA BELİRGİN GÖSTERGE PANELİ

Çeşitli donanımlarla geliştirilen Yeni i20, iç mekanda yenilikçi ve teknolojik çözümler sunarak farklı bir görünüm sunuyor. İç mekan, yerini aldığı modelden çok daha çekici görünürken kokpit içinde geniş ve ferah bir his uyandırılıyor. Tasarım anlamında kesintisiz ön göğüs ve kapı döşemeleriyle öne çıkan otomobil, daha belirgin gösterge paneliyle de farkını ortaya koymaya başlıyor. Yeni i20’nin kapı içi döşemeleri ise doğada bulunan şekillerden esinlenilerek tasarlanmış. Ayrıca, LED ambiyans ışığı sayesinde özellikle geceleri estetik bir iç aydınlatma elde ediliyor. Buna ek olarak; Siyah Mono, Siyah & Gri ve Sarı Yeşil iç mekan trim renkleri de tercih edilebilecek.

351 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Yeni i20’nin dinamik oranları, önceki nesle göre daha fazla ferahlık ve genişletilmiş dingil mesafesi sunuyor. Bu, arkadaki yolcular için daha fazla oturma alanı anlamına geliyor. Bagaj hacmi 25 litre arttırılarak toplam 351 litreye ulaşıyor. Kablosuz olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto, iOS ve Android akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, orta konsoldaki kablosuz şarj özelliği de kullanıcıların şarj için kablo kullanmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Yeni i20’de arkadaki yolcular da unutulmamış. Teknolojik aygıtların şarj edilebilmesi için USB portu yerleştirilmiş. Daha fazla araç içi multimedya keyif için Bose ses sistemine yer veriliyor. Subwoofer dahil kabinde yer alan sekiz adet hoparlör ile yüksek kaliteli bir müzik dinleme olanağı sunuluyor.

120 BEYGİRLİK TURBO BENZİNLİ

Hyundai, iki motorla beraber üç şanzıman seçeneği sunuyor. Modelin en dikkat çeken motor seçeneği 1.0 litrelik T-GDi ünite. Bu motorda 100 ve 120 beygirlik iki farklı güç çıkışı mevcut. Ayrıca Hyundai, i20 modelinde ilk kez 48-volt yarı hibrit aktarma organına yer veriyor. Bu yeni system sayesinde yüzde 3 ila 4 oranında yakıt sarfiyatı ve aynı zamanda emisyon oranlarında azalma elde ediliyor.

DİZEL BİTTİ HİBRİT GELDİ

7 ileri DCT ve yeni geliştirilen 6 ileri manuel (iMT) şanzımanla kombine edilen 48-volt yarı hibrit, hızlanma esnasında da performansa katkıda bulunuyor. Bu motorun haricinde 1.2 litrelik MPi, 4 silindirli benzinli üniteye de yer veriliyor. Beş ileri şanzımanla sunulan bu motor, 84 beygir güç üretiyor. Selefi ile karşılaştırıldığında yüzde 4 ağırlığı azaltılan Hyundai i20, sürüş keyfinden ödün vermeden daha ekonomik bir yakıt tüketimi elde ediyor.