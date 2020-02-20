Cenevre Renault’tan elektrik alacak

Renault, Dacia ve Alpine, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini alıyor. Renault MORPHOZ modeliyle elektriğe gönderme yapıyor. Renault MORPHOZ dikkat çekiyor.

Renault herkes için geleceğin tohumlarını atıyor. Renault, elektrikli konsept modeli MORPHOZ’un ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmeye hazırlanıyor. MORPHOZ, gelecek yıllarda pazara sunacağı Renault’nun yeni elektrikli model ailesine gönderme yapıyor. Renault, Yeni Twingo Z.E’nin dünya prömiyeri dahil olmak üzere 8 modelden oluşan eksiksiz yüzde 100 elektrikli ürün gamı ile Cenevre Fuar’ındaki yerini alıyor. Renault MORPHOZ

MEGANE ELEKTRİKLENİYOR

Elektrikli otomobilin öncü markası Renault, üç amiral modelinde E-TECH adını verdiği hibrit ve plug-in hibrit motorları ile ürün gamını elektrikleştirmeye devam ediyor: Clio, Captur ve Megane Estate (SW). Yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileniyor. Renault MORPHOZ

DACİA’DAN 15’İNCİ YIL SERİSİ

Dacia, tarihinde yeni bir sayfa açarak elektrikli devrimini başlatıyor. Geçmişine sadık ve “ezber bozan” marka Dacia, elektrikli araç pazarına giriyor. Elektrikli mobilite konusunda Renault Grubu’nun 10 yıllık deneyiminin üzerine inşa edilen bir devrim ile Dacia, %100 elektrikli show-car’ını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor. ECO-G adını verdiği LPG versiyonlarını, binek otomobil ürün gamının tamamında kullanan tek üretici olan Dacia, yeni Tce 100 ECO-G motorunu da Cenevre’de tanıtıyor. Marka ayrıca Avrupa’daki 15. yılını kutlamak için ‘’Yıl Dönümü’’ özel serisini sergiliyor.

İKİ ÖZEL SERİ VE SPORTİFLİĞİN YENİ YORUMU

Alpine, bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’na geri dönüyor ve iki yeni özel serinin tanıtımıyla A110 ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Alpine ayrıca A110 SportsX modelini de fuarda sergiliyor. Alpine tasarım ve mühendislik ekiplerinin ortak çabasının sonucu olan model, A110’un ralli versiyonları ve 1973 Monte Carlo Ralli şampiyonu A110’dan ilham alıyor.