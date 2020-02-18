Aklı arazide gözü asfaltta

KIA, küçük crossover modeli Stonic ile, dışı küçük fakat iç hacmi geniş otomobil arayanlara önemli bir alternatif sunuyor. Kia Stonic tasarımıyla olduğu kadar tasarruflu motoru ve performansıyla da iddialı.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Güney Koreli otomotiv üreticisi KIA, son dönemde gerçekleştirdiği tasarım atağıyla zengin bir ürün gamına sahip oldu. Markanın yeni hamlesi, pazarın neredeyse tamamına hitap edecek boy ve kalitede araç sunmasını da sağlamış oldu. Markanın iddialı oyuncularından biri olan Stonic, şehir hayatında aranan ‘dışı küçük içi büyük’ otomobil kavramını en iyi şekilde dolduran araçlar arasında yer alıyor.

ARAZİYE GÖZ KIRPIYOR

Bu hafta konuğumuz olan ve B-crossover sınıfında yer alan KIA Stonic, şık tasarımı, bolca kişiselleştirme seçeneği ve çevik sürüşüyle dikkat çekiyor. Markanın imzası haline gelen ön ızgarası, şişkin çamurlukları, geniş hava girişine sahip tamponu ve etkileyici kırmızı rengiyle sınıfını en şık otomobillerinden olan Stonic, arka bölümde de bu tasarım özelliklerini devam ettiriyor. Önde olduğu gibi arkada da yer alan tampon altı koruma kaplamaları, aracın hafif arazi şartlarına da göz kırptığının mesajını veriyor ve 183 milimetrelik yerden yükseklik de bunu destekliyor. 17 inçlik alaşım jantlar ve aracı boydan boya kaplayan gri renkli gövde kiti, tasarımda ‘ben bir crossover’ım’ mesajının verildiğini doğruluyor.

İÇ MEKAN SADE VE ŞIK

Aracın dışındaki sportif hava, iç mekanda daha sade fakat şık bir kokpite yerini bırakmış. Kokpitin ortasına yerleştirilen 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı oldukça hızlı çalışıyor. Hemen altında yer alan elektronik klima ve piyano tuşlarını andıran kumanda birimleri oldukça ergonomik tasarlanmış. Ergonomi ve işçilik olarak oldukça başarılı olan kokpit ferah hissettiriyor. Aracın hem ön hem arka koltuk sırasında sunulan yaşam alanı sınıfının en iyilerinden.

1 LİTRELİK BENZİNLİ KONUĞUMUZ OLDU

Türkiye’de 1.0 ve 1.4 litrelik iki farklı benzinli motorla pazara sunulan Stonic, bize 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DCT) kombine edilen 1.0 litrelik versiyonla konuk oldu. 3 silindirli ünite, turbo beslemenin desteğiyle beklentilerin üzerinde bir güce ve çevikliğe sahip. 120 beygir ve 171.5 nm tork üreten motor, 1220 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlıyor. Bu kombinasyonla 0’dan 100 km/s sürate 10.6 saniyede ulaşan otomobil, ara hızlanmalarda da oldukça istekli ve atak bir karaktere sahip. Saatte 185 kilometrelik son sürat de beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Sessiz ve titreşimsiz çalışan motor, performanslı kullanımda 3 silindirli benzerleri gibi sportif bir sese sahip. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde aracın yol tutuş yeteneği yeterli seviyede tutulurken, konfordan da taviz verilmiyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.2 LİTRE

Benzinli ünite, sakin kullanımda oldukça cimri. Fabrika verilerine göre 5.2 litre olan ortalama tüketime ulaşmak çok da zor değil. Fakat motorun canlı yapısı ve buna DCT şanzımanın da ayak uydurması, daha tempolu kullanıma teşvik ediyor. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan 6 litrelik ortalama bile oldukça başarılı bir değer.

DONANIM LİSTESİ UZUN

KIA, Stonic modelini 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuyor. Araçta 17 inçlik alaşım jantlar, LED gündüz farları, LED stoplar, katlanır aynalar, sunroof, park sensörü ve geri görüş kamerası, tavan rayları, kumaş/deri koltuklar, Apple CarPlay, otomatik klima, hız sabitleyici, ön/yan/perde hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, çift renk (gövde+tavan) seçeneği gibi zengin bir donanım listesi sunuluyor.