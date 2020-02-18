Otopratik ilk reklam filmini yayınladı

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine servis hizmeti sunan mağaza zinciri Otopratik ilk televizyon reklam filmi yayınlandı. Otopratik reklam filmi için tanıtıma başlamış oldu.

Binek ve hafif ticari araçların tüm servis ve bakım ihtiyaçlarını yenilikçi ve profesyonel bir bakış açısıyla tek bir noktada karşılayan Otopratik, yeni reklam filmiyle yayında. Türkiye’de 70’i aşkın noktada hizmet veren Otopratik markasının televizyona yönelik ilk çalışması olan reklam filminde, aracın içinde baba-oğul arasında geçen samimi bir diyaloga yer veriliyor. Yola güvenle çıkmak için ihtiyaç duyulan kontrol ve bakım hizmetlerinin hepsinin Otopratik noktalarında mevcut olduğu vurgulanan film, Alametifarika imzası taşıyor. Otopratik markasının bilinirliğini artırmayı amaçlayan filmde, uzmanlığını ve insanların otomobil servislerinden temel beklentisi olan güven duygusunu vurgulamak için Otopratik ustalığı ön plana çıkarılıyor.

Reklam filmini izlemek için:

Reklamveren: Brisa

Reklamveren Ekibi: Ipek Hızlıkan Aykın, Hasan Koşar, Ilgaz Korkmaz, Evren Güzel

Reklam Ajansı: Alametifarika

Yaratıcı Yönetmen: Ozan Özüm Özbey, Odisseas Sevsevme, Kaan Ayçe

Yaratıcı Ekip: Ali Can Savaş, Doğuş Kozal, Zeynep Yıldız, Tuba Ulu

Müşteri İlişkileri: Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel

Stratejik Planlama: Berra Katlav, Alara Akkamış, Mervenaz Mete

Ajans Prodüksiyon: Gülin Sarpel, Merve Haklı

Yapım Şirketi: Terfilm

Yapımcı: Erhan Orhanoğlu

Yönetmen: Erhan Orhanoğlu / Ozan Özüm Özbey

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Medya Ajansı: Mediacom