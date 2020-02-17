C-HR spor yapıp döndü

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği C-HR, makyajla birlikte iddiasını artırdı. Hibrit sistemiyle düşük tüketim ve sessiz bir sürüş vadeden otomobil, vergi avantajı sayesinde fiyatta da rekabetçi. yeni C-HR hibrit

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Türkiye’de ürettiği hibrit SUV modeli C-HR ile önemli bir başarı elde etti. Satışlarının büyük kısmı hibrit versiyondan oluşan C-HR, aynı zamanda Corolla Hybrid tanıtılana kadar Türkiye pazarında en fazla satılan hibrit otomobil olmayı başardı. Kısa bir süre önce makyajlanan araç, küçük ama etkili dokunuşlarla daha çekici bir sportif görünmeyi başarıyor. Bu haftaki hibrit versiyonuyla konuğumuz olan yeni C-HR, premium araçları aratmayan sürüşü ve kalite hissiyle dikkat çekiyor. yeni C-HR hibrit

TAMPON VE FARLAR YENİ

Konsept bir otomobil gibi görünen C-HR, makyajla birlikte yeni bir ön tampona kavuşmuş. Önceki modelde tamamı gövde rengi olan tampon, artık siyah bir kaplamayla bölünüyor ve tamponun alt tarafında çok daha geniş bir hava girişine alan kazandırıyor. Bu sayede aracın sportif tasarımı biraz daha geliştirilmiş. Tamponun yan taraflarına bumerang şekli verilmiş ve artık sis farları da bu alanda yer alıyor. Tamponun dışında aracın ön ve arka farları da değişiklikten nasibini alıyor. Yeni LED farlar ve LED far çizgisi hem iyi aydınlatıyor hem de şık tasarıma katkı sağlıyor. yeni C-HR hibrit

İÇ MEKANDA BELİRGİN DEĞİŞİKLİK YOK

Aracın iç mekanında belirgin bir değişiklik yok. Sportif hissettiren iç mekanda koltukların katkısı yadsınamaz. Spor otomobil kullanıyormuş hissi veren kokpitte ergonomi ve işçilik oldukça iyi seviyede. Elektrikli sürücü koltuğu yenilikler arasında. 8 inçlik Toyota Touch ekranı, piyano siyahı kaplamalar ve sürücüye dönük kokpit, dikkat çekici bir görünüme sahip. Gösterge tablosunun ortasında ise 4.2 inçlik renkli TFT ekran var. Arka bölüm, küçük camlar sebebiyle ferah hissettirmese de yeterli alan sunuluyor. 297 litrelik bagaj da sınıf standartlarında. Elektrikli sürüşle ilgili ayar tuşları yine vites kolunun arkasında. JBL imzalı ses sistemi de oldukça kaliteli. Araçta kullanılan 1.8 litrelik benzinli motor, elektrik motoruyla destekleniyor. 122 beygir güç ve 142 nm tork üreten benzinli ünite, gücünü e-CVT şanzımanla ön aksa iletiyor. 72 beygir güç ve 163 nm tork üreten elektrik motoruysa gerekli durumlarda devreye girerek, şehiriçinde düşük tüketim, güç gerektiğinde de artı performans sağlıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 3.8 LİTRE

Sürüş esnasında kendini şarj eden sistem, ayrıca bir priz bağlantısı gerektirmiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 170 kilometrelik maksimum sürate rahatlıkla ulaşabiliyor. 1495 kilogramlık otomobilin performansı oldukça yeterli. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 3.8 litre. 43 litrelik depoyla menzil 1100 kilometrenin üzerinde. Bizim elde ettiğimiz ortalama tüketim ise 5.1 litre. Tasarımının hakkını sportif sürüşüyle de veren otomobil, yol tutuşuyla güven veriyor.

FİYATLAR 192 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Toyota C-HR Hybrid’in başlangıç fiyatı, ÖTV teşviki ve markanın kampanyasıyla birlikte 192 bin 950 liraya çekilmiş. (ŞUBAT 2020) Bize konuk olan X-Pack Passion versiyonunda ise fiyat 240 bin lirayı buluyor. Bu avantajlar olmadan başlangıç fiyatı bile 255 bin lirayı aşıyor. Aracın donanım listesinde ise şerit takip sisteminden adaptif LED farlarına, geri görüş kamerasından 18 inçlik alaşım jantlara kadar uzun bir liste sunuluyor.