Ticarinin sadece satışı değil üretimi de vites küçülttü

OSD, 2020 yılına ait ilk verileri açıkladı. Ocak ayında toplam üretim 109 bin 783 adet oldu. Otomobil üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 6 arttı. Ocak ayında ticari araç grubundaki toplam üretim yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 43, hafif ticari araç üretimi yüzde 9 seviyesinde azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kalarak 109 bin 783 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 112 bin 298 adet oldu. 2020 yılı Ocak ayında traktör üretimi ise yüzde 137 oranında artarak 2 bin 515 adet olarak gerçekleşti.

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 16 GERİSİNDE KALDI

2019 yılının Ocak ayını 14 bin 847 adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv pazarı, yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet seviyesinde tamamladı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 101 arttı ve 22 bin 16 olarak gerçekleşti. Ancak, son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari pazarı yüzde 42 ve ağır ticari pazarı yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında Ocak ayında otomobil pazarında ithalat araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Hafif ticari pazarında ithalat araç payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 11 AZALDI

Ticari pazarda yaşanan daralmaya bağlı olarak üretimdeki azalma 2020 yılının ilk ayında da devam etti. Ocak ayında ticari grubundaki toplam üretim yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 43, hafif ticari üretimi yüzde 9 seviyesinde azaldı. Bu dönemde, toplam ticari pazarı 2019 yılının aynı döneminde göre yüzde 55, hafif ticari pazarı yüzde 55 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 59 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ticari araç pazarının 2017 yılının göre yüzde 45 gerisinde kaldığı görüldü.

OTOMOTİV YÜZDE 16 İLE İHRACAT LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ocak ayında toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 89 bin 962 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında artarak 60 bin 438 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 15 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 32 artarak bin 468 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak ayında yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.