Magdeburger Sigorta ve OtoKonfor el sıkıştı

Magdeburger Sigorta, OtoKonfor ile el sıkıştı. Yapılan işbirliği kapsamında Magdeburger Sigorta, sürücülerin hayatını kolaylaştıracak çözümleri, OtoKonfor çatısı altında sigortalılara sunabilecek.

OtoKonfor, geçtiğimiz günlerde Magdeburger Sigorta ile önemli bir işbirliğine imza attı. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Magdeburger Sigorta, OtoKonfor ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, sigortalılara OtoKonfor’un sürücülerin hayatını kolaylaştıran çözümlerini avantajlı şekilde sunacak. İşbirliğinden mutluluk duyduklarını dile getiren OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Magdeburger Sigorta ile yaptığımız işbirliği kapsamında, uygulamamız OtoKonfor’un sunduğu hayatı kolaylaştıracak çözümler sigortalılarla tanışacak. Sigorta sektörüyle bizleri buluşturan Magdeburger Sigorta’ya teşekkür ederiz. Uygulamamızı, kullanıcıların güncel ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek geliştirmeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

UYGULAMA TAMAMEN ÜCRETSİZ

Yüzde yüz yerli ve milli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, sürücülerin araçları için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir telefon kadar yakınlaştırıyor ve akıllı telefonlarla Google Play Store ile IOS App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.