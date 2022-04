Hyundai IONIQ 5 dünyada yılın otomobili

Hyundai IONIQ 5, dünya genelindeli tasarım ve başarı ödüllerini toplamaya tüm hızıyla devam ediyor. Elektrikli otomobil, son olarak New York Otomobil Fuarı’nda üç farklı kategoride ödül kazandı.

Hyundai’nin alt markası olarak 2021 yılında kurulan IONIQ, E-GMP platformundaki ilk modeli 5 ile başarıdan başarıya koşuyor. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda sayısız ödül kazanan IONIQ 5, son olarak New York’ta düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “Dünyada Yılın Otomobili (World Car Of The Year- WCOTY)” seçildi. IONIO 5 ayrıca, Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Tasarımı ödüllerini de topladı.

NEREDEYSE 500 KM MENZİLİ VAR

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan WCOTY, 33 ülkeden toplam 102 otomotiv gazetecisinin bir araya gelmesiyle düzenleniyor. Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor. Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine de sahip olan araç, WLTP standardına göre tek şarjla maksimum olarak yaklaşık 470-480 km arası bir menzile sahip. IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılırken, gelişmiş bağlantı ve en üst düzey araç içi sürücü yardım sistemlerine de yer veriyor.

17 ELEKTRİKLİ MODELİ PAZARA SUNACAK

Hyundai, son yıllarda akıllı mobilite çözümleri sağlayıcısına dönüşürken aynı zamanda dünyanın önde gelen EV üreticisi olmak için elektrifikasyon stratejisini de hızlandırıyor. Güney Koreli marka, 2030 yılına kadar Genesis de dahil olmak üzere toplam 17 yeni elektrikli modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Hyundai ayrıca, 2030 yılına kadar yıllık global elektrikli otomobil satışlarını 1,87 milyon adede çıkarmayı da hedefliyor. IONIQ 5, çok yakın bir zamanda Türkiye’de de satışa sunularak tüketicilerine konfor ve sürüş ekonomisini aynı anda yaşatacak.