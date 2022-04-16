Satış sonrasında tedarik ve kur en büyük sorun

OSS’nin sektörel değerlendirme anketine göre, katılımcıların yüzde 86’ya yakını yaşadıkları öncelikli sorunu tedarik problemleri, yüzde 70’i kur artışı olarak tanımladı. Üyelerin yakıt ve nakliye başta olmak üzere, personel, ambalaj ve enerji giderlerinde artış yaşadığı belirlendi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2022 yılı birinci çeyrek sektörel değerlendirme anketine göre; yılın ilk çeyreğini hem satış hem ihracat hem de istihdamdaki artışlarla geride bırakan sektör, ikinci çeyrekten daha da umutlu. Çalışmada; bu yılın ilk çeyreğinde 2021’in son çeyreğine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 19’a yakın artış yaşandığı belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre cirosal bazda ortalama yüzde 50’ye yakın artış oldu. Ayrıca katılımcıların 2022’nin ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ortalama yüzde 12 oranında artış beklediği ortaya çıktı. Sektörde bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan sorunların başında tedarik problemleri ile döviz kurlarındaki hareketlilik yer aldı. Maliyetlerdeki artış konusu da dikkat çeken başlıklara girdi. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 86’ya yakını yaşadıkları öncelikli sorunu tedarik problemleri, yüzde 70’i kur artışı olarak tanımladı. Üyelerin yüzde 69’a yakını bu soruya kargo maliyet ve teslimat problemleri, yüzde 48’i gümrüklerde yaşanan problemler, yüzde 36’ya yakını nakit akışında yaşanan problemler, yüzde 23’ü iş ve ciro kaybı, yüzde 9’u pandemi sebepli çalışan motivasyon kaybı ve yüzde 6’sı da diğer yanıtını verdi. Katılımcılardan ilk kez, son bir yılda işletme giderleri içerisinde en çok artan üç kalemi sıralamaları istendi. Bu kapsamda üyelerin yakıt – nakliye başta olmak üzere, personel, ambalaj ve enerji (elektrik-doğalgaz) giderlerinde artış yaşadığı belirlendi.