Tek şarjla soluksuz 1000 kilometre

Mercedes EQXX modeli gerçekten dünya üzerinde 1.000 km’den fazla yol kat edebilen en uzun menzile sahip olan elektrikli araç olarak belirlendi.

Mercedes Vision EQXX modeli bugüne kadar yapılan en uzun menzile sahip ve en yüksek verimliliğe sahip elektrikli otomobil modeli olarak ön plana çıktı. Mercedes EQXX modeli gerçekten dünya üzerinde 1.000 km’den fazla yol kat edebilen en uzun menzile sahip olan elektrikli araç olarak belirlendi.

YENİ PARA BİRİMİ VERİMLİLİK

Mercedes-Benz konsept otomobili, tek bir şarjla dört ülkede 1.000 kilometreden (621 mil) fazla yol kat etti. “Dünyanın en verimli elektrikli otomobili” olarak lanse edilen Mercedes Vision EQXX, yol boyunca İsviçre ve İtalya’dan geçerek Almanya’daki Sindelfingen’den Güney Fransa’daki Cassis’e sürüldü. Mercedes-Benz Group AG’nin baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, “Güney Fransa’ya yaptığımız başarılı yolculukla, verimliliğin yeni para birimi olduğunu gösterdik. Vision EQXX, otomotiv mühendisliğinin geleceği için bir plan sağlayan kapsamlı bir programın sonucudur… Mümkün olanın sınırlarını da test etmeye devam edeceğiz” dedi.