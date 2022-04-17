Artık değişim değil onarım yapıyoruz

Premium araç sahipleri için TSE belgeli özel servislerin önemli bir avantaj haline geldiğine dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, otomobillerdeki birçok parçanın kaza ya da arıza sonrası değişimi yerine onarımı üzerine gitmeye başladıklarını, sürücülerin de isteklerinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, OEM parça kullanımı ve hasarlı veya arızalı parçaların onarımı konusunda son dönemde sürücülerin ciddi bir talebi olduğunu belirtiyor. Bu durumdaki en büyük sebebin artan yedek parça fiyatları ve maliyetler olduğunu kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, önemli yedek parçaların yurtdışından tedarik süreçlerinde halen ciddi problemler yaşandığına da dikkat çekti ve “Hasarlı bir otomobilin tüm hasarları gideriliyor, ancak eksik tek parçayı haftalarca beklemek durumunda kalıyoruz, yaşadığımız tedarik probleminin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

BİR FAR DEĞİŞİMİ 25 BİN LİRA

Yetkili servislerde bakım ve onarım maliyetlerinin artan enflasyon ve yüksek kur sebebiyle premium araç sahipler için de zorlayıcı olduğunu kaydeden Erdem “Basit bir önden kazada premium bir otomobilin tek far ve tamponla sınırlı kalsa dahi parça değişimi 35.000 TL’yi buluyor, rutin bakımlar ise 4.000 TL’lere ulaşmış durumda. Premium araç sahipleri ise alternatif yolu özel servislerde buluyor. Aynı senaryoda onarım burada ortalama 7.500 TL’ye, rutin bakım OEM parçalarla 3.000 TL’ye yapılabiliyor. Ancak burada sürücülerin TSE belgeli servisleri tercih etmesini öneriyoruz. Karoserdeki kaput, kapı, çamurluk, jant vs. gibi parçaların değişimi ise ülkemizin ikinci el alışkanlıkları sebebiyle ikinci elde önemli bir değer kaybına neden oluyor. Parçayı değiştirmek yerine yüksek işçilikle onarmak otomobilin ikinci el değerini koruyor. Bu aynı zamanda milli servete de bir anlamda katkıdır; parça ithalatının önüne geçilmiş oluyor. 25.000 TL olan bir kapı, yüksek seviye işçilikle 5.000 TL’ye onarılma imkanına sahip. Yarın bu otomobili satışa çıkardığınızda ekspertizde değişen parça yerine onarım çıkması otomobilin satışını da kolaylaştıracak bir etken.” dedi.