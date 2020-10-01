Jaguar’ın süper spor otomobili Yeni Jaguar F-TYPE, 2.0 litrelik motoru, 300 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. ÖTV’ye çalım atamayan aracın fiyatı 1.8 milyon liradan başlıyor.

Yeni Jaguar F-TYPE, Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar Online Rezervasyon Platformu üzerinden beğeniye sunuluyor. F-TYPE, performans sanatını başka bir boyuta çıkarmak için sahneye çıkıyor. İlk olarak Coupe tasarımla satışa sunulacak olan Yeni Jaguar F-TYPE’ın, önümüzdeki aylarda Convertible seçeneği de sınırlı sayıda showroom’da yerini alacak.

300 BEYGİRLİK SPORCU

Yeni Jaguar F-TYPE’ın 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites kanatçıkları ile de yönetilen Quickshift şanzıman eşlik ediyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabilen Yeni Jaguar F-TYPE’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI TASARIM

Mükemmel oranlarıyla dikkat çeken iki koltuklu spor otomobil, Jaguar’ın köklü geçmişe sahip spor otomobil mirasından gelen akıcı formlara atıfta bulunuyor. Jaguar F-TYPE’ın 2013 yılında ‘’World Car Design of the Year’’ ödülüne layık görülen formundan geliştirilen Yeni F-TYPE, güvenli duruşunu Premium LED farlarla pekiştiriyor. Yeni Jaguar F-TYPE’ın kokpit tasarımındaki kolay kullanımlı kumanda paneli ve göstergeleri, hem işlevsel hem de ergonomik özellikleri sportif bir stille birleştiriyor. İç tasarımda, sürücü odakta kalmaya devam ederken her öğe sadeliği artırmak için yeniden değerlendirilmiş.

12,3 İNÇ’LİK EKRAN

Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan Yeni Jaguar F-TYPE’da, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay bağlantı imkanı sunan multimedya sistemi, üstün Meridian ses sistemi ile taçlanıyor.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULDU

Yeni Jaguar F-TYPE’ın Sport ve Performans koltukları, spor otomobiller düşünülerek tasarlanmış. Koltukların daha hafif magnezyum yapısı, daha önceki modeline göre 8 kg’nin üzerinde ağırlık tasarrufu sağlıyor. Koltukların ince formu daha az yer kaplarken, yolcuya daha fazla alan yaratıyor. Performans koltuklar ise dinamik sürüş sırasında daha yüksek yan destek sağlarken, daha fazla konfor için soğutma seçeneği de sunuyor. Direksiyonun 3 kollu tasarımı tüm temel fonksiyonları rahatça yerine getirirken, elleri direksiyondan ayırmadan vites değiştirmeyi sağlayan kanatçıklar ile sürücülere kullanım kolaylığı sağlanıyor.