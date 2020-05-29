Nissan CEO’su Uchida: Kararı çok zor aldık

Nissan üretim için kontak kapatıyor. Nissan, Barselona, Endonezya ve Güney Kore pazarlarından çekileceğini açıkladı. Nissan CEO’su Makoto Uchida “Kararı çok zor aldık” dedi.

Nissan üretim için vites küçültüyor. Nissan, İspanya’nın ardından Endonezya ve Güney Kore pazarından da çekileceğini açıkladı. Şirketin önceki gün düzenlediği toplantıda aktardığına göre, 2019 mali yılını 671.2 milyar yen net zararla kapattığı belirtildi. 2023 mali yılının sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve kârlılık elde etmek için dört yıllık bir plan da duyuruldu. Nissan CEO’su Makoto Uchida, şirketin açıkladığı dönüşüm planının, aşırı satış genişlemesi yerine istikrarlı bir büyüme sağlamayı amaçladığını dile getirdi. Uchida “Mali disiplini korurken ve kârlılık elde etmek için birim başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız. Bu, ‘Nissan-ness’ olarak nitelendirilen yeni bir dönem için tanımlanan bir kültürün restorasyonuyla örtüşüyor” dedi.

SUNDERLAND’DEKİ TESİS AÇIK KALACAK

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldıklarını belirten Uchida, Nissan’ın İngiltere Sunderland’deki tesisinin açık kalacağını aktardı. Uchida “Batı Avrupa’da Sunderland’deki tesisimizde temel modellerimizin üretimini sürdüreceğiz ve verimliliği artıracağız” diye konuştu. Aktarılan bilgilere göre, maliyet rasyonalizasyonu ve iş optimizasyonunu içeren dört yıllık planın bir parçası olarak şirket, yapısal reformların yanı sıra kârsız operasyonları ve ihtiyaç fazlası tesisleri yeniden ayarlayarak işini dönüştürmek için adımlar atacak. Nissan üretim

SABİT MALİYETLERİ AZALTACAK

Nissan, üretim kapasitesini, küresel ürün yelpazesini ve harcamalarını rasyonelleştirerek sabit maliyetleri azaltacak. Sağlam bir iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlaması beklenen iş alanlarına yatırım yapacak. Şirket 2023 mali yılı sonuna kadar, Çin’deki yüzde 50 hisse senedi ortak girişiminden oransal katkılar dahil edecek. Böylece yüzde 5 işletme kâr marjı ve yüzde 6 sürdürülebilir küresel pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Nissan üretim

DATSUN’U GERİ ÇEKECEK

Nissan, dönüşüm kapsamında Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmeyi, İspanya Barcelona’daki tesisisin yanı sıra Endonezya’daki üretim tesisi kapatmayı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde (ASEAN) tek üretim üssü olarak Tayland tesisine yoğunlaşmayı hedefliyor. Güney Kore pazarından da çıkacaklarını açıklayan şirket ayrıca Rusya’daki Datsun markasını geri çekmeyi planlıyor. Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki ana operasyonlara odaklanacak olan Nissan, gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirecek.