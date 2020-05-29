Yeni iş modeli 15 bin kişinin işine mal olacak

Renault dünya genelinde 15 bin işçi çıkaracak. Koronavirüs salgını nedeniyle satışları düşen ve Nissan ile ortaklığı nedeniyle zor bir süreçten geçen Renault yeni bir işbirliği modeline geçiyor.

Fransız otomobil devi Renault işçi çıkarmaya hazırlanıyor. Renault Dünya genelinde 15 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle satışları düşen ve Nissan ile ortaklığı nedeniyle zor bir süreçten geçen Renault yeni bir işbirliği modeline geçiyor. Renault CEO’su Clotilde Delbos tarafından yapılan açıklamada işgücünün azaltılması planı kapsamında Fransa’da 4 bin 600, dünya genelinde ise 10 bini aşkın kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİM SÜRÜYOR

Fransız otomobil şirketinin Türkiye’de de fabrikası bulunuyor. Türkiye’de Renault marka binek araçlarının ve mekanik parçalarının üretimi ve ihracatını gerçekleştiriliyor. Renault’un stratejik ortağı Nissan da dün İspanya’daki fabrikasını kapatma kararı almıştı. İspanya hükümeti, Japon otomobil devi Nissan’ın Katalonya bölgesindeki üretim tesislerini kapatma kararı aldığını ve karar neticesinde yaklaşık 3 bin doğrudan iş kaybına neden olduğunu bildirdi. Renault işçi

JAPONLAR FRENE BASTI

Koronavirüs salgınında yaşanan talep düşüklüğü sebebiyle, Japon firmaların ülke içi ve dışında fabrikaların geçici kapatması araç üretimini düşürdü. Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan, Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firmasınca 916 bin 200 araç üretildi. Üretim bandında, Nisan 2019’a kıyasla yüzde 60,9 düşüş yaşanırken, Toyota yüzde 50, Honda yüzde 52, Nissan yüzde 62 seviyesinde kayıp yaşadı.

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