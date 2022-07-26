Nissan Türkiye’nin pazarlaması Mikhail’den sorulacak

Nissan Türkiye’deki değişim devam ediyor. Kısa bir süre önce iç yapılanmada değişikliğe giden marka, 2030 hedefleri için yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Nissan Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atanan Mikhail Vakhrushev 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmaya başladı.

Nissan Türkiye’deki değişim devam ediyor. Kısa bir süre önce iç yapılanmada değişikliğe giden marka, 2030 hedefleri için yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Nissan Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atanan Mikhail Vakhrushev 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmaya başladı.

AİLEYE 2006 YILINDA KATILDI

2006 yılında Nissan’a katılan Vakhrushev, Nissan Rusya’da Satıştan Pazarlamaya pek çok görevde bulundu. Kriz Yönetimi, Bayi Performans Analiz sistemlerinin kurulması, Çapraz Liderlik Stratejisi, AR-GE ve gelecekteki araçları pazara sunmak ile geliştirmek konusunda deneyim sahibi olan Mikhail Vakhrushev, Nissan’da çok sayıda başarılı projeye imza attı. Mikhail Vakhrushev sahip olduğu bilgi ve birikimini Nissan Türkiye’ye aktararak, Nissan’ın Türkiye’de 2030 hedeflerine ulaşmasına olumlu katkı sağlayacak.

2030 HEDEFLERİNDEN SORUMLU OLACAK

Mikhail Vakhrushev, aynı zamanda Nissan Türkiye Pazarlama Departmanı’nın yeniden yapılandırılması ve entegrasyonu, Pazarlama İletişimi, Ürün Planlama ve Yönetimi, Müşteri Deneyimi Yönetimi ile Ambition 2030 hedeflerinden de sorumlu olup, direkt olarak Nissan Türkiye CEO’su Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.