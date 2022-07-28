Peugeot Türkiye’de de kadın yönetici dönemi

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, MEA bölgesinde tüm Stellantis markaları ticari performans yönetimi ve teşkilat yapılandırılmasından sorumlu olacak. Anaç’tan boşalan Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Gülin Reyhanoğlu getirildi. Reyhanoğlu hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür olacak.

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis’in global yapılanmasında Türk yöneticilerin sayısı artmaya devam ediyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak 2017 yılından bu yana görev yapan İbrahim Anaç, Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Anaç, yeni görevi dahilinde 65 ülkeden sorumlu olacak.

AĞUSTOS’TA GÖREV DEĞİŞİMİ OLACAK

İbrahim Anaç’ın MEA Bölgesi’ndeki global görevine transferinin ardından 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Peugeot Genel Müdürlüğü görevine de Gülin Reyhanoğlu getirildi. Reyhanoğlu böylece hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür de olacak.

GÜLİN REYHANOĞLU KİMDİR?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörüne 2006 yılında Otokoç Otomotiv’de Filo Satış Temsilcisi olarak adım attı. Yıllar içerisinde birçok farklı otomotiv firmasında önemli görevler üstlenen Reyhanoğlu, 2017’de de Peugeot Türkiye bünyesine katıldı. 2020 yılından bu yana kariyerine Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak devam eden Reyhanoğlu 1 Ağustos 2022 itibarıyla da yeni görevine başlayacak.