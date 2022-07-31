Toyota Yaris’e fiyat fayda otomobili ödülü

Avrupa’da 2021 Yılın Otomobili ve 2021 Altın Direksiyon Ödülü alan Toyota Yaris, bu defa da 2022 Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri’nde jüri üyeleri tarafından takdir edildi.

Toyota’nın dördüncü nesil Yaris modeli, teknolojisi, tasarımı, pratikliği, kalitesi ve sürüş dinamikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa’da 2021 Yılın Otomobili ve 2021 Altın Direksiyon Ödülü alan Yaris, bu defa da 2022 Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri’nde jüri üyeleri tarafından takdir edildi. Düşük tüketimi, çevreci teknolojisi ve düşük kullanım maliyetleriyle beğeni toplayan Toyota Yaris Hybrid, fiyat/fayda anlamında “2022 Yılının En Ulaşılabilir Hibrit Otomobili” unvanıyla taçlandırıldı. Her yıl düzenlenen Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri’nde teste katılan otomobiller, belirlenen kategorilerde tüketicilerin alabileceği en iyi otomobili belirlemek adına kapsamlı testlerden geçirildi. Otomobiller konfordan kaliteye, teknolojiye, performansa ve yol tutuşa kadar her alanda sınandı.

DIŞI KADAR İÇİ DE İLGİ GÖRDÜ

Toyota Yaris ise, rekabetin yoğun olduğu segmentte gelişmiş hibrit teknolojisiyle birlikte eşsiz bir alternatif sunarak avantajını ortaya koyuyor. Jüri üyeleri tarafından özellikle şehir içerisindeki düşük tüketimi ve sessiz sürüşüyle beğeni toplayan Yaris Hybrid, şehir dışına çıkıldığında otoyol sürüşlerindeki performansıyla da etkiledi. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken Yaris Hybrid, değerlendirmede yüksek kaliteye sahip kabiniyle de ilgi gördü.

SATIŞLARIN YÜZDE 80’İ HİBRİT

Toyota Yaris Hybrid’in başarısı, Avrupa’da da satış oranlarıyla kendisini gösteriyor. 2022’nin ilk 6 ayında Avrupa pazarında toplamda 85 bin 438 Yaris satılırken, 66 bin 722 adet ile bu araçların yaklaşık yüzde 80’i hibrit olarak gerçekleşti. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Yaris Hybrid, dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisini kullanıyor. 1.5 litrelik hibrit motor, 116 PS güç üreterek performansı ve düşük tüketimi bir arada sunuyor. Yaris Hybrid, 64 g/km CO2 emisyonu ortalaması ve sadece 2.8 lt/100 km birleşik yakıt tüketimiyle de verimliliğini kanıtlıyor.