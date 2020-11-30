Opel Corsa-e E-Rally Regularity Cup’ı kazandı

Opel Corsa-e, 2020 FIA E-Rally Regularity Cup’ı kazanarak, yarışa damgasını vurdu. Corsa-e, 12,7 kWh ortalama enerji tüketimi ile rakipsiz, ulaşılamaz ve yenilemez olduğunu gösterdi.

Opel Corsa-e katıldığı ilk uluslararası yarış olan 2020 FIA E-Rally Regularity Cup’ta (ERRC) zafere ulaştı. FIA tarafından motorsporlarında alternatif enerjiyi teşvik etmek için gerçekleştirilen ERRC’nin önemi her geçen gün artıyor. Yaz aylarında başlayan, sekiz yarışlık bir takvim olarak lanse edilen 2020 FIA ERRC, tarihin en zorlu sezonu olarak öne çıkıyor. Etkinliğe Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz’den birçok ulusal ve beş uluslararası şampiyon ile birçok üretici katıldı.

Artur Prusak ve co-pilot Thierry Benchetrit pilotajındaki Opel Corsa-e, İzlanda’daki muhteşem zaferle ilk turda liderliği ele geçirdi. Opel, Portekiz ve İspanya’daki diğer yarışlarda iki podyum daha alarak şampiyonluğunu perçinlemiş oldu. Yüzlerce kilometre boyunca saniyenin onda biri hassasiyetiyle zamana karşı yarışan Opel Corsa-e, 100 km’de 12,7 kWh ile şampiyonada rekor bir ortalama enerji tüketimine imza attı. Şampiyonaya katılan diğer markaların modelleri sezon boyunca bu kadar verimli olmadı.

2015, 2016 ve 2020 şampiyonu Artur Prusak “FIA ERRC, fazladan enerji tüketmeden yönetmeliklerle belirlenen ortalama hızları korumak için olabildiğince sorunsuz bir sürüş gerektiriyor. Şampiyonayı bu kadar ilginç kılan şey tam da bu denge. Giderek daha fazla katılımcının yarışa dahil olma nedeni de bu. Opel Corsa-e sayesinde önemli bir avantaj elde ettik ve her yarıştan sonra rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ettik.” dedi.

ERRC’nin dört kez şampiyon olan ilk co-pilotu Thierry Benchetrit: “Opel Corsa-e, çevikliği ve teknolojisiyle yol koşulları ne olursa olsun en rekabetçi otomobil olduğunu kanıtladı.” dedi ve ekledi: “Dağlarda, ovalarda ve şehirde verimlilik ve istikrar açısından hep ön plandaydık.”

Opel Corsa-e, bünyesinde barındırdığı teknoloji ile kullanıcılarına herkesin erişebileceği gelişmiş bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor. 100 kW (136 HP) güç, ilk hareket anından itibaren kullanıma sunulan 260 Nm tork ve WLTP protokolüne göre 337 km’ye kadar elektrikli menzil gibi özellikleriyle beş kişilik Corsa-e günlük kullanım gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Corsa-e, 50 kWh kapasiteli hızlı batarya şarj özelliği ile sadece 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

Opel aynı zamanda, müşterilere yönelik bir bataryalı elektrikli yarış otomobili sunan dünyanın ilk otomobil üreticisi. Seri üretim versiyonuna dayanan Corsa-e Rally, Opel Motorsport mühendisleri tarafından yarış için özel olarak geliştirildi. Opel ve ADAC, 2021 yılında, dünyanın elektrikli otomobillere yönelik ilk tek marka ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup’a start verecek.