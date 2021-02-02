Ocak satışında 10 yılın rekoru

Otomobil satışları Ocak 2021 karnesi belli oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı son 10 yılın en yüksek ocak ayını yaşadı. Satışların yumuşak geçtiği Ocak ayında agresif bir büyüme kaydedildi. Pazar ocakta geçen yıla göre yüzde 60.3 artışla 43 bin 728 adede çıktı.

Otomobil satışları Ocak 2021 karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil satışları yüzde 60.6 artışla 35 bin 358 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 59.2 artışla 8 bin 370 adet olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının talepte yarattığı daralmanın ardından düşen kredi faizleriyle geçen yıl temmuz ayında toparlanan satışlardaki büyüme eğilimi böylece ocakta devam etmiş oldu.

Ocak ayı satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 35.8 üzerinde gerçekleşti. Satışlar toparlanmanın başladığı temmuz ayından bu yana aralık hariç her ay 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

PAZAR PAYLARI ARTTI

Distribütörlerin pazar paylarına bakıldığında VW ve Skoda dahil yedi markanın distribütörü Doğuş Otomotiv’in pazar payı bir önceki aya göre 6.9 puan artışla yüzde 19.2, PSA Türkiye’nin payı 2.6 puan artışla yüzde 14.9 oldu.

Renault’nun payı 4.6 puan düşüşle yüzde 13.9, Ford Otosan’ınki 4.1 puan düşüşle yüzde 9.6, Tofaş’ın payı ise 6.4 puan düşüşle yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

SEDAN SATILIYOR SUV GAZA BASIYOR

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

83 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları ise bin 849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.