Elektrikli araçlara ÖTV voltajı

Elektrikli araçların ÖTV’si ne kadar oldu? Uzun bir süredir dikkat çeken elektrikli araçların ÖTV oranları artırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmiyete geçen karar dikkat çekti.

Elektrikli araçların ÖTV’si ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yer alan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli motorlu araçların ÖTV oranları arttı. Yeni yıldaki zam serisi devam ediyor. Gıda fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ardı arkası kesilmeyen artışlar otomotiv sektörüne de sıçradı. Resmi Gazete’de yer alan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli motorlu araçların ÖTV’sinde zam yapıldı.

Yeni oranlar şu şekilde: