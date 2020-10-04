Her yıl yeni bir düzen alan ÖTV bu sene de fiyatları daha ulaşılmaz hale getirdi. Artan kur karşısında alım gücünün her geçen gün düşmesi, otomobilde alt sınıf kavramını yok etti. Fiyatlar deyim yerindeyse ‘Ağrı Dağı’na çıkarken, en büyük darbeyi lüks segment aldı. Süper spor markaları kenara aldığımızda son 1 aylık süreçte 13 markanın sadece 3’ü büyüme trendine girdi. En çok satanlarda kayıp bir ayda yüzde 50’lere ulaştı.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü iç pazarda her yıl yeni bir şok yaşıyor. Vergi sistemi kaynaklı fiyatlama tüketiciyi sıfır araçlardan her geçen gün biraz daha uzaklaştırırken, fiyatları deyim yerindeyse ‘Ağrı Dağı’na çıkardı. Geçtiğimiz Ağustos 2020 sonunda özel tüketim vergisi (ÖTV) sisteminin değişmesi fiyatlarda yeni bir karmaşaya yol açtı. Türkiye’nin en ucuz modellerinde ufak fiyat düşüşleri gerçekleşirken, alt sınıf kavramı yok oldu, lüks segment ÖTV ile ulaşılmaz hale geldi. Uzun bir süredir ertelenen talep ve pandemi etkisiyle uzayan teslimat süreleri tüketiciyi şimdilik tam olarak etkilemedi. Fakat, tüketici de 2021’de aynı aracı aynı paraya alamayacağından oldukça emin.

SÜPER SPOR MODELLERİ ETKİLEMEDİ

ODD’nin Eylül 2020 açıkladığı rakamlara bakıldığında lüks segment dışındaki satışların hemen hemen tam gaz devam ettiği görülüyor. Değişen ve daha keskin bir hal alan ÖTV neşteri, lüks segmenti sert vurmuş durumda. Türkiye’de yaklaşık 41 otomobil markası faaliyet gösterirken bunun 17 logosunu premium modeller oluşturuyor. ÖTV sonrası fiyatların da tam anlamıyla oturmasıyla birlikte, tablo ortaya çıktı. 17 lüks markanın sadece 7’sinde 1 aylık süreçte satışların arttığı görüldü. Zaten bu 7 markanın 4’ünü süper spor araçlar oluşturuyor. Her yıl belli bir kotayla gelen bu niş modellerin çoğunun müşterisi gelmeden belli. Tüm bu şartlar altında gerçek tüketiciyle bakıldığında 13 lüksün 3’ünde satış yükselişleri kaydedildi.

PAZAR BİR AYDA YÜZDE 47 BÜYÜDÜ

Lükste en çok tercih edilen markalarda ise Ağustos-Eylül 2020 döneminde satışlar oldukça düştü. Bir önceki ayda bile kayıp değil yükseliş kaydedilirken, ÖTV sonrasında sert gerileme gerçekleşti. Toplam pazarın 1 aylık süreçte yüzde 47,3 büyüdüğü görülürken, lüks segmentte eksi büyümeler dikkat çekti.

İLK 15’TE PREMİUMUN ADI SİLİNDİ

Satışlara bakıldığında her ay ilk 15’e giren lüks modellerin Eylül 2020’de esamisi bile okunmadı. Aylık süreçte lükste yaşanan kayıplar yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Satış rakamı olarak en çok satan ilk 3 markaya baktığımızda Audi’de 1 ayda yüzde 46, BMW’de yüzde 38, Mercedes-Benz’de ise yüzde 12,8’lik küçülme gerçekleşti. Aynı süreçte DS, Jeep ve Porsche tarafında da pazardan fazla büyümeler kaydedildi.