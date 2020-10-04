Yeni yarış otomobili Opel Corsa Rally4, 2021 sezonu için yarışa hazır. Fransa’daki testlerde performansıyla hayranlık uyandıran Opel Corsa Rally4, başarı emsali ADAM R2’nin varisi olarak önemli bir mirası üstleniyor.

Opel, yeni Corsa Rally4 ile başarılarla dolu motorsporları geçmişinde tamamen yeni bir sayfa açıyor. Corsa Rally4, ulusal ve uluslararası yarışlar için tasarlandı. Opel’in 2015 ile 2018 yılları arasında arka arkaya dört Avrupa gençler ralli şampiyonluğu kazanan ADAM R2’nin başarısını devam ettirmek üzere bayrağı teslim alıyor. 2014 sezonunda homologe edilen ADAM R2, o tarihten bu yana ulusal şampiyonalarda 220’den fazla birincilik, 530 podyum ve 32 şampiyonluk kazandı.

208 BEYGİR GÜCÜNDE

Teknik olarak seri üretim motoru esas alan Corsa Rally4’ün motoru Magneti Marelli motor işletim sistemi (ECU) ile 208 HP güç ve 290 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç, üç yönlü ayarlanabilir sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve sıralı beş vitesli şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılıyor. Eibach yaylar ve Öhlins amortisörlerle donatılan yarış süspansiyonu ayarlanabiliyor.

TESTLER BİTTİ

Aylarca süren testlerin ardından Opel Motorsport ve PSA Motorsport, geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın güneyinde Corsa Rally4 ile daha kapsamlı testler gerçekleştirdi. Beş günlük özel test sürüşü düzenlendi. Opel ve PSA Motorsport ekipleri toprak ve asfalt olmak üzere değişken yol koşullarında 1.000 kilometreden fazla yol kat etti. Test pilotları Yoann Bonato ve Marijan Griebel otomobilin performansından çok etkilendiler.

SÜRÜŞÜ ÇOK KOLAY BİR OTOMOBİL

Yarış otomobilinin performansına hayran kalan Opel Motorsport test pilotu Marijan Griebel: “Corsa Rally4 sürüşü çok kolay bir otomobil ve yapmış olduğumuz ayar değişikliklerine çok güzel reaksiyon gösteriyor. Otomobile çok kısa sürede alıştım, hemen bütünleştim. Daha uzun dingil mesafesi sayesinde Corsa, hızlı virajlarda ADAM R2’ye göre daha stabil, ama hala oldukça çevik ve kıvrak bir sürüş sunuyor. Turbo beslemeli motor çok güçlü ve özellikle yokuşlarda gücünü hissettiriyor. Çok daha yüksek olan tork değeri ve geniş devir bandı sayesinde pilot atmosferik motora kıyasla çok daha az vites değiştirerek sürüşünü gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yol tutuşu da çok iyi. Sonuç olarak Corsa Rally4 çok yetenekli ve hızlı bir yarış otomobili. Test sürüşleri son derece verimli geçti ve çok eğlendim.” şeklinde konuştu.

ÜRETİM ARALIKTA BAŞLIYOR

Opel Corsa Rally4, 1 Aralık 2020’de homologe olacak; hemen ardından müşterilere teslim edilmek üzere üretime geçecek ve siparişe açılacak. “Müşterilerimize son derece hızlı, son derece güvenilir bir yarış otomobili sunuyoruz.” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott şöyle devam etti: “Araç mümkün olan en düşük işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak geliştirildi. Bu, yarış bütçesini aşağıya çekerken, aynı zamanda mümkün olan en ideal fiyat-performans dengesini kurmak anlamına geliyor.” Opel, çok kısa bir zaman içinde Opel Corsa Rally4 için fiyatları açıklayacak”.