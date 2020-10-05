Formula 1 Türkiye ile ilgili şok karar

“Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacak. Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı.

“Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacak. Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı. Konuyla ilgili karar İstanbul Valiliği’nin internet sitesinde yayınlandı.

İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “F1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyirci olmadan yapılmasına karar verilmiştir.”

ALINAN FORMULA 1 BİLETLERİ NE OLACAK?

Alınan valilik kararı sonrasında Formula 1 biletleriyle ilgili bir açıklama yapılmazken, İntercity’nin kararı bekleniyor.