ABB Formula E sezon finali zorlu pistte başlıyor

Almanya’nın Başkenti, Avrupa’nın en büyük e-mobilite pazarında ABB’nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü rolünü gözler önüne seriyor.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, Londra’da heyecan dolu iki yarışın ardından serinin ilk Dünya Şampiyonunu belirleyecek 2020/21 sezon finali için Berlin’deki Tempelhof Havalimanı pistine geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon etkisini sürdüren COVID-19 salgınına rağmen altı yarışa ev sahipliği yapan ve önceki altı sezondan beşinin fikstüründe yer alan Tempelhof Havalimanı, sürücülerin her virajını bildiği bir pist. Zorlu 2,355 km’lik pist, 10 tur boyunca Berlin’in eski ana havalimanının dev apronunu çevreliyor. Yüksek tutuşlu beton yüzey ise hem enerji seviyelerini hem de yarış stratejilerini zorlayarak sezona sürpriz bir bitiş yapılması için ideal koşulları sağlıyor. Berlin E-Prix, 8-18 yaş arası genç kadınları motor sporlarına teşvik etmeyi amaçlayan FIA Girls on Track programına da ev sahipliği yapacak. ABB küresel bir ortak olarak STEM odaklı bir oturum düzenleyecek.

‘FORMULA E HARİKA BİR FIRSAT’

ABB İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Theodor Swedjemark: “Formula E ile ortaklığımız, sosyal ilerleme, eşitlik ve çeşitliliğin yanı sıra güvenli, adil ve kapsayıcı çalışma ortamları konusunda da sürdürülebilir kalkınmaya ışık tutmak adına ideal bir platform sunuyor. FIA Girls on Track programına verdiğimiz destek, yüksek profil motor sporları platformu ile STEM’de kadınların katılımını teşvik etmek açısından harika bir fırsat sunuyor.”

ALMANYA EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PAZAR

ABB E-Mobilite Başkanı Frank Mühlon: “Toplam grup gelirleri açısından bakıldığında Almanya, ABB’nin en büyük üçüncü pazarı ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük e-mobilite pazarı; ayrıca teknolojimiz buradaki birçok farklı uygulamada ilerleme sağlıyor. Dolayısıyla Şampiyonanın bu sezonunun finali için de oldukça uygun bir lokasyon.” Almanya yollarında şu an 200.000’den fazlası tamamen akülü elektrikli araçlar olmak üzere bir milyondan fazla elektrikli araç bulunuyor. ABB de konut ve ticaretten yüksek güçlü otoyol şarjı ve ticari ağır hizmet araç ve filolarının şarjına kadar tüm pazar segmentlerinde öncü şarj teknolojisiyle bu büyümeyi destekliyor.

İLK BÜYÜK ŞARJ TEDARİKÇİSİ: ABB

Şeffaflık ve veri güvenliğinde standartları belirleyen ABB, Terra 53/54 ve Yüksek Güçlü DC şarj ünitelerinin Alman “Eichrecht” sistemiyle uyumluluğunu sağlayan ilk büyük şarj tedarikçilerinden biri oldu. ABB sahadaki şarj ünitelerinin de bu uyumluluğu sağlaması adına şeffaf bir ölçüm ve faturalandırma süreci sağlamak amacıyla bir güçlendirme çözümü ve Saha Doğrulama Testi de geliştirdi. 2018’den beri Avrupa’nın yüksek güçlü şarj ağı sağlayıcısı olan Münih merkezli IONITY’nin teknoloji ortağı olan ABB, şimdiye dek tedarik ettiği yüzlerce 350 kW Yüksek Güçlü şarj ünitesi ile sekiz dakika gibi kısa bir sürede 200 kilometrelik bir şarj hızı sağlıyor. ABB aynı zamanda 2020’de Shell Almanya’nın dağıtım ortağı seçildi ve bu doğrultuda Alman benzin istasyonu ağını Terra High-Power şarj üniteleriyle donatacak.

YEŞİL ENERJİYLE ŞARJ TEKNOLOJİSİ BİRLEŞTİ

ABB’nin Almanya’da sürdürülebilir ilerlemeye sunduğu desteğin bir başka örneği de konvansiyonel enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan geçiş. ABB bu yılın başında ülke çapındaki tüm ABB tesislerinde elektriğin yüzde 100 hidroelektrikten sağlanacağını garanti altına alan yeni bir sözleşmeye imza attı. Elektrik, çoğunlukla nehir veya nehir tipi hidroelektrik santrallerinden olmak üzere Avrupa’dan geliyor. Yenilenebilir elektriğe geçiş ABB’nin Almanya’daki tesislerinin CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, şirketin tüm değer zincirinde sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek amacıyla müşteriler ve tedarikçilerle birlikte çalışarak düşük karbonlu bir toplum sağlamaya ilişkin 2030’a yönelik sürdürülebilirlik hedefini de açıkça ortaya koyuyor.

400 BİNDEN FAZLA ŞARJ ÜNİTESİ SATTI

ABB, tamamen elektrikli tek kişilik yarış arabalarının yer aldığı uluslararası yarış serisi ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın isim ortağıdır. Teknolojisi, dünyanın dört bir yanındaki pistlerde düzenlenen etkinlikleri desteklemektedir. E-mobilite pazarına 2010’da giren ABB, bugüne kadar 85’ten fazla pazarda 400.000’den fazla elektrikli araç şarj ünitesi satmış, Chargedot üzerinden satılanlar da dahil olmak üzere 20.000’den fazla DC hızlı şarj ünitesinin ve 380.000 AC şarj ünitesinin tedarikini yaptı.