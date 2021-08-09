Çinli Geely, Renault ile hibrit otomobil üretimine geçiyor

Geely Çin’de hibrit araç üretimine ve satışına başlıyor. Firma hibrit otomobil satışı için Renault ile ortaklık anlaşmasına imza attı.

İsveçli Volvo Cars’ın Çinli Gelly, Çin’de hibrit otomobil satışı için Renault ile anlaştı. Ortaklık kuran firmalardan yapılan açıklamada Asya’da hibrit araç satışı için kaynaklarını ve teknolojilerini paylaşacaklarını belirtti. Bloomberg HT‘nin aktardığına göre, Fransız grup ve Geely, Renault markalı hibritler üretecek. İki şirket, Güney Kore’de de ortak olacak. Renault ve Geely, 2016 yılında Geely tarafından kurulan hibrit odaklı bir marka olan Lynk & Co’nun platformlarına dayalı arabalar yapmayı planlıyor. Üç yıldan beri düşüşte olan elektrik araç satışı Çin’de 2020’den bu yana hızla büyüyor. Üç yıllık süreçte elektrik araç satışları ülkede satılan araçların yüzde 5’ine denk gelirken bu sayı 2021 de yüzde 10’na yükseldi. Pekin yönetimi, bu araçların toplam 2025’e kadar satışları yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmasını istiyor.