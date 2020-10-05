Formula 1 bileti iadelerini Biletix yapacak

Formula 1 bilet iadesi nasıl olacak? Cevabı Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak verdi. Ak “Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Formula 1 bilet iadesi nasıl olacak? Cevabı Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak; “Daha önce de pek çok kez belirttiğimiz gibi insan sağlığı hepimizin birinci önceliği. Tüm senaryolara göre ilk günden itibaren hazırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık.

2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik ve dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; biz tüm katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak. Buradan aldığımız güçle tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirecek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma misyonumuzdan hiçbir taviz vermeyeceğiz. Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene yarışları yine Türkiye’ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.