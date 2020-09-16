10 bin indirimli F1 bileti 2.5 saatte bitti

Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin sınırlı sayıda özel fiyatlı biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. 10 bin adet indirimli bilet, Formula 1TM severler tarafından büyük ilgi görerek tam 2.5 saat içinde satın alındı.

İnidirmli Formula 1 bileti hızla tükendi. Formula 1TM’i canlı olarak yerinden izlemek isteyen binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Intercity İstanbul Park’ın hayata geçirdiği 24 saatlik dev kampanya kapsamında, 10 bin adet indirimli bilet sattı. 2.5 saat gibi kısa bir sürede satıldı. Yarış 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM için bilet satışları Biletix üzerinden devam ediyor. 15 Eylül 2020 saat 18.00 itibariyle satılan toplam bilet sayısı 6 saatte 40 bine ulaşırken bilet satışlarına ilgi artarak devam ediyor.

İLK GÜN 40 BİN BİLET SATILDI

Formula 1TM organizasyonunu herkes için ulaşılabilir kılmak isteyen Intercity İstanbul Park, inidirmli Formula 1 bileti satışını bitirdi. Günlüğü 30 TL’ye gelen en ucuz 3 günlük kombine biletini 90 TL’ye satışa çıkartarak dünyanın en ucuz Formula 1TM biletini yarış severlere sundu. Satışın başlamasını takiben bu heyecana ortak olan tüm yarış severler biletlere akın etmeye devam ediyor. 2.5 saatte 10 bin adet indirimli bilet satılırken, 6 saatte satın alınan 40 bin bilet, bu heyecanın en büyük göstergesi konumunda. Bilet satışları Biletix üzerinden tüm hızıyla devam ediyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Bilet satışı, rekabet kurumunun belirlediği standartlar çerçevesinde ülkemizin en büyük organizasyonlarında bilet satışı gerçekleştiren Biletix tarafından tüm güvenlik önlemleri yerine getirilerek gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede indirimli bilet alımları, her alıcı hesap için 4 adet ile sınırlandırıldı. Sistemlerinde bu kurala uymayan bir bilet satışı mevcut olmadığını belirten Intercity İstanbul Park; “İllegal bilet satışı ile ilgili tüm hukuki ve teknik önlemler alınmış olup bilet satışlarımız ilk andan itibaren bu standartlarda devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.