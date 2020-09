Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 218i Gran Coupé uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 218i Gran Coupé uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor. BMW tutkunları, Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi aylık 7.000 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Sportif coupé görünümüne rağmen iç mekânda sunduğu geniş yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmayı başarıyor. Yeni BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneğine sahip. 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunuyor. Araç 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşıyor. 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman ise standart olarak sunuluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni 218i Gran Coupé, üstün donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ile 210 km / s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı Sistemini de içeren Sürüş Asistanı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine de sahip.

2 Serisi Gran Coupe’nin başlangıç fiyatı

BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin başlangıç fiyatı 418 bin 900 lira olarak belirlenmiş. Aracın 2020 yılına ait Eylül ayındaki fiyat listesi ise şöyle sıralanmış;

Benzin First Edition Sport Line – Otomatik – Benzin – 418.900 TL

First Edition Luxury Line – Otomatik – Benzin – 430.800 TL

First Edition M Sport – Otomatik – Benzin – 456.400 TL

Dizel First Edition Sport Line – Otomatik – Dizel – 437.100 TL

First Edition Luxury Line – Otomatik – Dizel – 449.000 TL

First Edition M Sport – Otomatik – Dizel – 474.600 TL

Kampanyasız şartlarda aracın kiralama fiyatı 7 bin 437 liradan başlarken, Eylül’e özel indirim yapılıyor.