Maserati 100 km hıza 2.9 saniyede çıkan otomobili MC20 modelini tanıttı. 630 beygir gücündeki MC20, V6 motorla harmanlanıyor.

Maserati, merakla beklenen yeni süper spor otomobili MC20’yi tanıttı. 3.0 litrelik V6 motora sahip olan araç 630 beygir gücünde. MC20’nin 7.500 d/d’da 630 HP güç ve 3.000 d/d’da 730 Nm tork üreten motoru, 210 HP/litre spesifik güç üretimi sağlıyor. “Nettuno” isimli motor sayesinde MC20; 2,9 saniyede 0-100 km hıza ulaşıyor. Araç 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken maksimum hızı da 325 km. F1 araçlarının motorlarında kullanılan ön odacık teknolojisinin ilk kez bir yol otomobiline aktarıldığı patentli MTC (Maserati Twin Combustion) yanma sistemi ise aracın performansını zirveye taşıyor. Ayrıca yan buji çözümü sağlıklı bir yanmaya katkı sağlarken çift enjeksiyon sistemi de gürültü seviyesi, emisyon ve yakıt tüketiminin azalımına katkı sağlıyor. Motorun ürettiği güç; emisyon uyumluluğu sağlamak üzere altı adet güç ve iki adet yüksek hız vitesine sahip sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.

TASARIMDA EL İŞÇİLİĞİ

Maserati MC20, zarif bir o kadar da sportif, aynı zamanda yıllara meydan okuyacak zamansız ve özgün bir tasarıma sahip oluşuyla göz dolduruyor. Torino’da bulunan Centro Stile Maserati’de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20’deki el işçiliği ve mühendislik; yol ve yarış otomobili kavramlarını aynı potada eritiyor. MC20’nin tasarımında coupe, cabrio ve ileride üretilmesi planlanan elektrikli versiyon için ortak geliştirilen monokok şasi ön plana çıkıyor. Motor sporlarından aktarılan aerodinamik unsurların tüm gerekliliklerini yerine getiren MC20; 1.500 kg’nin altındaki hafif yapısı, karbon fiber ve kompozit malzemelerden üretilen şasisiyle sınıfının en iyi ağırlık/ güç dengesini sunuyor.

İKİ FARKLI BAGAJ HACMİ

Maserati MC20 kabin içinde; sürücü koltuğu, tıpkı bir yarış otomobili gibi işlevsellik sunarken, minimal bir tasarım anlayışıyla da ön plana çıkıyor. Kokpitte biri sürücüye ait olan ve diğeri de hafif sürücüye dönük konumlandırılan Maserati Touch Control Plus olmak üzere iki ekran bulunuyor. Orta konsolda ise sürüş modu seçicisi, vites kumandası, elektrikli cam kontrolleri, bilgi-eğlence sisteminin ses kontrolü, kablosuz şarj özelliği ile akıllı telefon pedi gibi fonksiyonlar yer alıyor. Marş ve Launch Control dahil diğer tüm kontroller ise Maserati Corse test pilotu ve eski MC12 Dünya Şampiyonu Andrea Bertolini’nin katkısıyla geliştirilen siyah deri kaplı spor direksiyon simidinde bir araya getiriliyor.

Vites değiştirme kolları da direksiyon koluna sabit olmasıyla kolaylık sağlıyor. Çerçevesiz tasarlanan dijital dikiz aynasının ekranından ise geri görüş kamerası izlenebiliyor. Yine iç mekandaki karbon fiber yüzeyler, daha özgün ve kumaş benzeri bir görünüm için mat olarak uygulanıyor. MC20’nin önde 47 ve arkada 101 litre olmak üzere iki farklı bagaj alanı ise otomobilin işlevselliğini tamamlıyor.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODU

MC20; vites konsolundaki kumandayla seçilen ve her birinin kendine ait rengi olan WET, GT, SPORT, CORSA ve ESC OFF olmak üzere beş farklı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Bu sürüş modları arasındaki geçiş birkaç saniye içerisinde gerçekleşebiliyor. Araç ilk çalıştırıldığında etkin olan sürüş modu GT, günlük sürüş için ideal olup maksimum kullanım kolaylığı ve konfor sağlıyor. WET, hızlanma ya da viraj alma sırasında savrulmayı önlemek için ıslak veya nemli yol yüzeylerinde daha kontrollü bir sürüş sunuyor. SPORT modu yüksek çekiş koşullarında en yüksek performansı sunup pist kullanımı için ideal olurken, CORSA modu çekiş kontrolünün daha az ve elektronik stabilite kontrolünün daha üst sınırlarda etkin hale geldiği uç noktada bir sürüş deneyimi sunuyor. SPORT ve CORSA sürüş modlarında vites konsolundaki bir düğme ile süspansiyon sertliği ayarlanabiliyor. ESC OFF ise tüm çekiş kontrol fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor.

50 MM YÜKSELİYOR

Direksiyon simidinde yer alan bir düğmeyle etkinleşen yükseklik artırma fonksiyonu ise, MC20’nin sürüş konforunu artıran diğer bir unsur olarak göze çarpıyor. 40 km/s hıza kadar kullanılabilen bu opsiyonel özellik sayesinde hidrolik sistem etkinleştirildiğinde ön aks 50 mm yükseliyor ve hız tümsekleri veya aşırı dik rampalar gibi engellerde kolaylık sağlıyor. MC20’nin dövme alüminyumdan mamül ön ve arka süspansiyon tasarımındaki “yarı sanal düzen” ise maksimum direksiyon hakimiyeti ve optimum yol tutuşunu beraberinde getiriyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI OTOMOBİL

MC20; kişiselleştirilebilir kullanım seçeneklerine imkan tanıyan yeni nesil MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi – eğlence sistemiyle donatılıyor. Android tabanlı bu sistem, her biri 10,25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelinde ve orta konsoldaki dokunmatik ekrandan kullanılıyor. Ekranların yansımayı önleyen özel yüzey kaplaması, yoğun güneş ışınları altında bile rahat bir kullanım ve görüş sunuyor. Maserati Connect Programı ise MC20’ye zengin bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran bu programla sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Örneğin servis zamanı geldiğinde Maserati Connect, sürücüyü uyararak müşteri deneyimini iyileştiriyor veya acil durumlarda ve hırsızlık olaylarında yardım sağlayarak güvenliği artırıyor. Program, akıllı telefon ve akıllı saat ile uyumlu olup, otomobil ile her daim iletişm içerisinde kalınmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı trafik bilgilerine ve güncel haritalara da, entegre bağlantılı navigasyon sistemi sayesinde yine program kapsamında ulaşılıyor.

MC20’de ayrıca standart olarak çevrimiçi müzik dinleme uygulaması olan TIDAL da kullanıcısıyla buluşuyor. Otomobilde standart olarak kapılarda ikişer adet tweeter, mid-range ve woofer olmak üzere 6 hoparlörlü bir ses sistemi var. Opsiyon olarak 12 hoparlörlü Sonus Faber yüksek performanslı ses sistemi ile donatılıyor