Oto servisleri ikinci el yetki belgesinden muaf tutulmalı

İkinci el oto ticareti yapanlar için belirli düzenlemeleri ve yetki belgesini zorunlu kılan yönetmelikle ilgili TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, “Oto servisleri ve oto tamirhaneleri, işletmelerini ayakta tutabilmek adına hasarlı araçları satın almak durumunda kalıyor ve bu araçların onarımını gerçekleştirip satışa çıkararak çarkın dönmesini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Ülke çapında 680 üyesi olan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu’nun Başkanı Ünal Ünaldı, son günlerde gündemde olan ikinci el yetki belgesi ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. İkinci el araç alım-satımını ticaret olarak yapan işletmeler için çok doğru bir adım olduğunu, fakat oto servisleri ve oto tamirhanelerinin istisna olarak kabul edilmesini talep ettiklerini belirten TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı “Oto servisleri ve oto tamirhaneleri yılın belirli dönemlerinde iş hacimleri düştüğünde, araç girişleri azaldığında, işletmenin ayakta kalması için, istihdam yarattığı çalışanlarının maaşlarını ödemek için belirli zamanlarda sigorta şirketlerinden ya da şahıslardan hasarlı araç satın alıp, onarıp, satışa çıkarıyorlar. Bu işletmelerin yılda sadece 3 adet araç satışı gerçekleştirmesi ise mümkün değil. Yaklaşık 30 bin ailenin ekmek yediği oto servislerinin yaptığı bu alım-satımlar için ilgili yönetmelikteki şartların aranmamasını ve yetki belgesinden muaf tutulmasını talep ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.